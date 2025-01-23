新竹炸雞店徵人！薪水驚呆工程師：快跟「台積電碩畢」差不多

▲示意圖，非當事店家。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹炸雞店徵人，薪資待遇引發討論！一名新竹工程師、美食部落客近日看到一家炸雞店徵正職員工，開出月薪57K，不禁冒出OS「真的快驚呆我了，下巴直接掉下來」，因為這個薪水，感覺快要跟台積電碩士畢業生的一個月底薪差不多了，「新竹餐飲業現在這麼難了嗎？」

美食部落客「美食ㄘㄘ梅庭過」在Threads發文，新竹一間炸雞店誠徵正職，月薪57K，月休4～6天（採排休制），工作內容則是「裝袋結帳」、「油鍋炸手」、「食材備料」、「內外場助手」。薪資令原PO驚呆，「下巴直接掉下來」，「這個薪水快要跟台積電碩士畢（底薪）差不多了欸！新竹餐飲業現在這麼難了嗎？」

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貼文引發討論，就有一票網友馬上搖頭，「月休4～6，先bye」、「四天有點ㄍㄧㄥ」、「又熱又累一天12小，沒什麼休息時間，時薪換算下來一小時不到兩百」、「這是三人份的工作量」、「你去做看看就不驚了， 你還會覺得錢少！」

也有人表示，「很多生意好的餐飲本來就賺很多，也願意給比較多。規模再大一點的餐廳有的時候都是請認識的或家族自己人賺。只要比較辛苦的工作，薪水本來就都不低啊！」

事實上，先前也曾有網友在Dcard發文，「餐飲業真的很難找人」，他在台北某炸雞店工作，上班時間10小時算蠻長的，每月休息6天，月薪在55K至60K之間，忙碌時真的很忙，空閒時在打掃環境後，做自己的事老闆基本上不會唸，但還是非常難徵到人或留住人，「不缺錢的或有更好發展的，待一陣子就都跑了」。

根據104人力銀行調查，現代年輕人求職偏好，除了薪資外，更講求興趣跟自由，因此在薪水差距不大的情況下，年輕人可能會選擇跑外送。天下雜誌日前也報導，新世代年輕人的工作觀，非常重視休假與權益保障，遇上公司過勞環境或休假太少，可能寧願辭職也不願意將就。

※本文獲「美食ㄘㄘ梅庭過」授權引用。