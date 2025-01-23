政院無法聘手語老師？　柳采葳酸「演戲演過頭」：預算都還沒送

▲卓榮泰23日召開114年度中央政府總預算相關說明記者會，行政院稱手語老師因為預算被刪，所以無法聘用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

114年度總預算日前三讀完成，原先編列約新台幣3兆1325億元歲出預算，被藍白刪減後，降為約2兆9248億元；行政院長卓榮泰23日召開記者會，結果打上「新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字樣。國民黨台北市議員柳采葳批評，114年度預算都還沒送，手語老師就被影響，行政院演戲演過頭。

針對行政院記者會稱預算被在野黨刪除，所以無法聘手語老師一事，柳采葳23日下午表示，現在可能總統賴清德的頭髮中分吹不好、秘書長潘孟安睡不好覺，行政院長卓榮泰打嗝打不停，都要說是「在黨刪預算」。

柳采葳指出，一位資深手語老師一小時大約是2000元，給行政院每天開記者會也才4萬，⺠進黨如果把給親綠電視台業配的錢、買側翼網軍的錢，拿來付給手語老師，可能可以每次都請10個手語老師一起來比，「而且這種一少錢，就先拿弱 勢開刀的作法，直接反映出⺠進黨對於聽障族群的不尊，更是荒謬」。

柳采葳提到，更何況現在114年度預算都還沒有送，手語老師就被影響，行政院就是在演戲，演過頭了，只會被民眾唾棄；且台北市政府社會局可以免費申請手語老師，如果行政院執意要犧牲手語老師，「我們都可以免費幫行政院來申請」。