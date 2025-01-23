評「總預算案」朝野全面開戰　游盈隆：一場年初到年底的政治惡鬥

▲行政院114年度中央政府總預算相關說明記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

114年度總預算三讀完成，在野黨刪減預算達2075億，創下新高，行政院長卓榮泰更多次召開記者會表達抗議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（23日）表示，現在行政院全面反擊，但想解決問題，反擊可以讓立院讓步嗎？這才是問題所在。他直言，朝野全面開打，預算審查砍到這樣，就是一場政治惡鬥，從年初打到年底，行政院必然要妥協，就是要面對被刪了這麼多預算，要在這個基礎上施政，有改變了什麼嗎？

游盈隆於節目《新聞千里馬》表示，可以感覺到整個民進黨政府對這次總預算非常震撼，儘管總預算還有2兆9000，還算是史上最高，但被刪減的幅度也是史上最高，行政院一直到今天全面爆發了，部會首長出來叫苦連天，給他的感覺好像是執政黨被在野黨「蓋布袋打了一頓」，現在政府到目前還不見得確切知道各部會災情，所以賴總統下令各部會向社會大眾報告，就是在打一場民意的大戰，這當然是史無前例的事情。

游盈隆表示，這種事情其實可以避免，但到現在朝野還在繼續打下去，這次刪減是很大很大的幅度，所以現在行政院全面反擊，可以理解，自己覺得還是歹戲拖棚，如果想要解決問題，反擊勢必要有用，但可以讓立法院讓步嗎？可以修改到府院可以接受的預算嗎？看起來都沒有做這方面的準備，就是全面開戰，這才是現在的問題所在。

游盈隆認為，現在朝野好像已經完全沒有橋梁，去做任何有效的政治運作，行政院的覆議只是在碰一鼻子灰，民進黨支持者當然會同仇敵愾，繼續衝突升高、對立嚴重，自己很不樂見。

游盈隆說，預算審查砍到現在這個樣子，已經不是黑白問題，不是哪一邊都是對的，另一邊全都是錯的，這就是一場政治惡鬥，從年初打到年底，都還未停止。

游盈隆再說，預算刪減影響一定會有，這次審查引起社會各界反彈，讓大家更加了解仰賴政府預算工作生活的是很大一群人，現在在野黨砍了預算，總是有些人會受傷，社會有反彈當然可以理解。

游盈隆直言，現在就是朝野全面開打，訴諸民意支持，像是手語老師這件事，這是民眾最能夠理解的，他們沒辦法理解刪了多少預算，但連手語老師都請不起，這個就會引起民眾感覺，這當然是行政院出招，雙方都在過招，整體來講就是亂糟糟。

游盈隆指出，行政院必然要妥協，現在反擊就像餘震，各部會叫苦連天，都改變不了基本事實，2025年的預算已經確定，除非覆議成功，但機會幾乎為0，如果劇本要是這樣演，就是過去就過去了，過完年，行政院還是要面對被刪了這麼多預算，要在這個基礎上去施政，有改變了什麼嗎？

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）