做好家具固定刻不容緩　基隆消防局籲強化防震措施

▲基隆消防局籲強化防震措施。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近期地震頻繁，1月21日凌晨0時17分，嘉義縣發生規模6.4的地震，震源深度9.7公里，最大震度達6弱，北部地區也有感受到明顯搖晃。基隆市消防局呼籲市民朋友，應做好各項防震準備工作，減少地震來襲時的潛在傷害。基隆市消防局長游家懿呼籲，在感受到地震搖晃時，立即找尋掩蔽做好「趴下、掩護、穩住」保護好自己的身體安全，並在震後進行火源關閉等安全檢查，確保居家環境無後續風險。

基隆市消防局表示，根據日本防災資料分析，家具掉落的類型可以分為「翻倒、掉落、移動」三種型態，這些情況可能會導致人員受傷或是掉落後影響逃生動線。在家中檢視家具固定時，首先要評估家中家具的擺放位置。如果家具掉落時，就會阻擋大門開啟影響到逃生的動線，或是掉落時就會壓傷自己經常起居的處所時，先在家具的配置方向上做好調整，之後在使用如L型金屬片等固定裝置，加強家具穩固性，確保居家安全。

基隆市消防局說，如果對於居家建築的耐震性如有疑慮時，可查詢「私有建築物耐震弱層補強」相關資訊，透過國土管理署與國家地震工程研究中心，申請政府結構評估，最高可補助450萬補強建築物的耐震弱層結構。家中平時準備好緊急避難包，儲備3天以上的飲用水、食物及必要物資已備防災之需。