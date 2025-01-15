基隆市府公布「蛇來運轉」春聯　漸層線條展現海港特色

▲基隆市府公布「蛇來運轉」春聯與1元紅包設計理念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節的腳步逐漸接近，基隆市政府綜合發展處長陳瑋今（15日）率市府副發言人曾冠誠與張家馨公布市府精心設計的「蛇來運轉」春聯與1元紅包設計理念，以「剪紙」元素融合蛇年視覺及書法設計，再加上藍色漸層線條呈現基隆海港特色，近期內就會派發到各家戶，祝福基隆市民在金蛇年運勢更好、城市共好。

基隆市綜發處長陳瑋首先介紹乙巳蛇年春聯與1元紅包的設計理念，她說今年基隆市政府準備的春聯及紅包是以「剪紙」為元素，將蛇年視覺及書法設計融為一體，整體以金蛇為主體，下方有藍色漸層線條呈現海浪的風貌，展現基隆海港雨都的特色。她還指出，蛇身中段蜷成圓形，寓意著財源滾滾來，最後再以四個燙金的「蛇來運轉」展現大氣風采，更祝福基隆市民在新的金蛇年運勢轉好、城市共好。

▲整體以金蛇為主體，下方有藍色漸層線條呈現海浪的風貌，展現基隆海港雨都的特色。

曾冠誠補充指出，市府最快在1月20日前，會將春聯配送至各區公所，再委託里鄰長協助派發至各家戶，民眾也可以直接到里辦公處領取，期盼收到春聯的市民朋友們，能在新的一年諸事大發、心想事成。

至於1元紅包，張家馨則表示，謝國樑市長14日已前往信義市場與仁愛市場發送1元紅包，還沒領到的民眾也別擔心，17日早上7點45分在果菜市場，還有8點30分在成功市場，謝市長都會前往市場向民眾拜早年並發送紅包，歡迎市民朋友踴躍索取紅包。