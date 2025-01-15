台中魔王級停車場擊落一堆人！出口電桿滿滿戰績　車主氣炸洗1星

▲西屯這處停車場因為太常有人撞到，因此被洗了許多1星評論。（圖／翻攝YouTube／天教練停車趣）



記者柯振中／綜合報導

如果停車場的道路設計不良，恐怕會造成許多不便。台中市西屯區的大容西街有處停車場，因為設計問題，導致車輛駛出以後，相當容易撞上路旁的電桿，也因此收到了許多1星評論，讓許多車主氣炸。

據了解，這處停車場位在大容西街，因為與出口相連的單行道相當狹窄，還有一根電桿立在車道上，許多民眾將車輛駛出停車場，右轉時會撞上電桿，導致車輛受損，電桿的基座也有許多刮傷的痕跡。

由於這處停車場的出口已經擊落許多駕駛，Google評論上也充滿了1星評論，不少民眾對此大罵，「懂的都懂，大車三思」、「看評論太慘了吧，哈」、「電線桿請離開」、「超級爛，到底是吃什麼長大，才會插一根在出口，也不換個位子。開車出來直接A到，沒自己停過嗎」、「爛！要不要好好整頓一下動線」、「出口設計不良。」

▲西屯這處停車場因為太常有人撞到，因此被洗了許多1星評論。（圖／翻Google Maps）



事實上，YouTuber「小天教練」過去曾在這處停車場拍攝影片，帶著觀眾一起實際體驗。對於停車場的車道難度、車位難度，小天教練分別給予半顆星、一顆星的水準，評論這處停車場有車道寬、有獨立車位等優點，不過迴車空間較少，最好是入場前就先看好位置。

至於出入口的難度，小天教練則是給予5顆星難度，「那個路燈，滿滿的戰績」，最好是能夠分成兩次來過，安全性會提高不少。小天教練也說，若評分能夠超過5顆星，那這個出口的難度，絕對會給出更多的星級。