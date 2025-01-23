過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲

記者廖翊慈／綜合報導

大陸社交平台小紅書近日突流行一種新年拍照手法，用麵粉在地上堆成小山丘的形狀後，將爆竹放在麵粉中間點燃，瞬間炸出5公尺高的蘑菇雲，人走在火光前面，營造出如電影畫面的感覺。消防員對此嚴厲呼籲大眾，該效果如同粉塵爆炸，十分危險，不該模仿。

▲▼不少人為了拍攝博取流量，多次點燃爆竹炸麵粉。（圖／翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，不少小紅書上的年輕人稱，此拍法為「二踢腳」，並在影片的文案寫下，「帥是一種感覺，過年回村這樣拍。」許多人跟風拍攝，甚至還有人打扮成電影、動畫角色，以模仿影視畫面。

杭州濱江的消防隊用5斤麵粉做實驗，消防員引燃爆竹後撤離，3秒後爆竹爆炸，粉塵爆炸產生的火焰，呈蘑菇雲狀騰空而起，有近5公尺的高度，引燃了附近的易燃物，產生大量的火焰。

▲▼小紅書上多人跟風拍攝，還有人未及時閃躲，造成燒燙傷。（圖／翻攝自小紅書）

消防員指出，「粉塵爆炸瞬間產生的溫度很高，極易將人體灼傷，這樣的行為暗含極大的危險性，不穩定因素高、可控性差，很容易因操作不當，產生不可挽回的危害。」

▲消防員用5斤麵粉實驗。（圖／翻攝自微博）

消防員也提醒，「如果造成一定的財產損失，尚不構成犯罪的，需要對違法人員進行十日以上、十五日以下行政拘留；構成犯罪的，則為三年以上、十年以下有期徒刑。」

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