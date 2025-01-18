「TikTok難民」湧入小紅書　華春瑩：年輕人有選擇自由

記者蔡紹堅／綜合報導

TikTok在美國面臨下架，大量美國網友近日湧入中國大陸的社交媒體「小紅書」，並自稱「TikTok難民」。對此，大陸外交部副部長華春瑩表示，「年輕人有選擇的自由！」

華春瑩17日出席在北京舉行的駐華記者新春招待會，有外國記者詢問她對於小紅書湧入「TikTok難民」的看法。華春瑩笑著回答，「我很高興看到這件事！不管怎麼樣，年輕人有選擇的自由。」

▼華春瑩擔任外交部發言人多年。（圖／CFP）



華春瑩擔任大陸外交部的發言人長達12年，2021年升任部長助理、2024年5月升任副部長後，仍兼任發言人，直到本月15日才正式卸下發言人一職。

美國聯邦最高法院17日裁定TikTok「不賣就禁」法律不違憲，但傳出即將卸任的美國總統拜登將不會執行禁令，而是留給下任總統川普決定。TikTok官方18日發出聲明表示，除非拜登政府明確向服務商保證不會執法，否則TikTok仍會在19日被破「熄燈」（go dark）。

TikTok執行長周受資17日透過TikTok發表演講時，特別對候任總統川普表達感謝，他說，「川普承諾與我們一起找到讓TikTok在美可用的解決方案。」另外，據大陸官媒《央視》報導，知情人士透露，周受資已收到邀請，將出席1月20日川普的總統就職典禮。

▼小紅書上出現大量美國網友。（圖／翻攝自微博）

