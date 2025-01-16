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大陸 大陸焦點 特派現場

「小紅書」登87國下載榜首　TikTok難民狂湧…NBA閃電俠也來了

記者廖翊慈／綜合報導

美國多位TikTok用戶自13日起，因美國政策未來恐將關閉 TikTok，而大量湧入中國社交平台「小紅書」，並發文自稱為「TikTok難民」。專業行動推廣數據分析平台「七麥數據」顯示，「小紅書」已在87國的App Store下載榜上登頂。

▲韋德。（圖／翻攝自微博）

▲韋德向小紅書網友打招呼。（圖／翻攝自微博）

據《每日經濟新聞》報導， NBA傳奇球星「閃電俠」韋德15日也在小紅書上開設帳號，並上傳影片，用中文說「你好」，請網友追蹤他的帳號。韋德與姚明是同一時期的NBA超級巨星，生涯拿下3屆NBA總冠軍。

▲▼小紅書登87國下載量榜首。（圖／翻攝自微博）

▲小紅書登87國App Store下載量榜首。（圖／翻攝自微博）

「TikTok難民」表示，此舉是為了回應，TikTok可能被禁的情況。美國政府要求，TikTok母公司位元組跳動在19日之前，剝離TikTok，否則將關閉該應用程式。TikTok在美國大約有1.7億名用戶。

▲▼小紅書登43國下載量榜首。（圖／翻攝自微博）

▲▼小紅書出現TikTok難民潮。（圖／翻攝自微博）

▲▼小紅書上出現大量美國人。（圖／翻攝自微博）

小紅書未像抖音與TikTok一樣，對內容進行分區，並且限制註冊手機號的所在地，這讓海外用戶註冊更加簡便。目前，小紅書還沒有自備翻譯功能，外國用戶只能使用英文和第三方翻譯軟體交流。

報導指出，不少「TikTok難民」都是在海外擁有一定粉絲數量的網紅。他們在小紅書上分享穿搭、寵物等話題的內容，展示個人才藝，甚至還開直播，與用戶連麥聊天。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲馬斯克的母親在小紅書上的貼文，吸引大批外國人朝聖。（圖／翻攝自微博）

世界首富馬斯克的媽媽梅耶馬斯克的小紅書文章，更是吸引大批「TikTok難民」前來朝聖。梅耶被排山倒海的留言量嚇到，只好關閉留言功能。

▲小紅書概念股也跟著暴漲。（圖／翻攝自微博）


▲小紅書概念股也跟著暴漲。（圖／翻攝自微博）

一名知情人士指出，「小紅書內部團隊從13日當天就開始加班了，正在針對外國用戶做功能優化，他們希望努力承接這波流量，同時，合規、安全相關的團隊也正同步進行工作。」

小紅書2013年在上海創立。小紅書使用者透過圖文、影片、 直播等形式記錄生活，分享生活方式，並基於興趣互動形成社群。

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