地震前能聽到地鳴聲　耳鼻喉科醫揭密「夏綠蒂症候群」

▲地震前有感應，可能是夏綠蒂症候群。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

記者柯振中／綜合報導

嘉義大埔21日凌晨發生規模6.4地震，全台搖晃有感，導致許多人被嚇醒。對此，耳鼻喉科醫師柯仁弘分享，有些民眾會有地震來臨前的感應，這種情況其實是「夏綠蒂症候群」，對於這種現象，科學界仍舊在研究當中。

柯仁弘在臉書粉專「鬍子醫生診間生活」分享，日前的地震將大家嚇了一跳，高樓層的吊燈像在跳探科，還好手機已經收到警報，因此有預先準備，「但你知道有人更早一步就察覺了地震的可能嗎？」

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柯仁弘接著說，美國有一位夏綠蒂女士，每次地震來臨前，都會提前收到「耳朵通知」，並聽見某種「地鳴聲」這種情況就叫做「夏綠蒂症候群」。

柯仁弘指出，在某些特殊環境下，人類的耳朵能感應到低頻聲波，例如地震前岩層移動時產生的次聲波。目前這種現象，科學界還在研究當中，夏綠蒂本人也有分享，自己對於火山爆發、大地震與間歇泉等情況，都有不同程度的身體感知。

此外，柯仁弘提及，有些民眾以前聽得見地鳴，長大以後卻聽不見，這是因為耳朵可以是超厲害的聲波監測器，但隨著年齡增長，耳膜、內耳結構（例如耳蝸）可能會慢慢變鈍。柯仁弘說，特別是對於次聲波這種低頻聲音的感知能力，小時候可能像「聲音雷達」，長大後卻成了「靜音模式」。