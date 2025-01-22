嘉義強震！台南灣丘「牆倒壓車」慘狀曝　玉井大廈開放住戶取物

記者林東良／台南報導



嘉義大埔0121大地震造成台南玉井文化大廈四根梁柱受損，危害到大樓安全，工務局緊急聯絡包商前來架設鋼柱支撐，22日中午完成全部鋼柱的架設，開放災民回家拿取重要物品。

▲嘉義大埔地震造成台南玉井文化大廈四根梁柱受損，工務局22日中午完成全部鋼柱的架設。（圖／記者林東良翻攝，下同）





工務局指出，玉井區文化大廈地震發生後，發現一樓四根支撐的梁柱受損嚴重，經評估後有安全疑慮，因此住戶全數撤離安置在收容中心，住戶撤離後，工務局緊急聯繫相關工程廠商，前來協助在大樓的一樓架設臨時支撐鋼柱，經現場評估後，架設17根直立鋼柱與5組斜撐鋼柱，經廠商調派工班與機具連夜趕工，其中17根直立鋼柱已於半夜已完成，五組斜撐鋼柱則於中午前全數架設完成。

▲台南土木技師公會監事徐國維。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南土木技師公會派員在玉井文化大廈進行結構安全鑑定。

台南土木技師公會監事徐國維指出，目前這棟受損的建物用臨時性的支撐構架，確保短時間的安全，然後開放災民進去取用他們的生活必需品或重要物品，目前大樓短時間沒有安全之虞，但一定要經過相當程度的一個補強，之後才可以正常使用。

22日中午許多災民就陸續回家拿取物品，有災民原本今天要去韓國，地震讓她沒有辦法去，她要回大樓住處拿護照及重要物品。

工務局說，這次地震造成山區建物受損嚴重，截至1月21日中午統計，總共通報335件，預計22日中午前可以完成全部檢測。其中玉井區接獲通報101件，於21日晚間截止，專業技師已檢測96件，其中13件貼上紅單、13件貼黃單，70件不貼單；南化區通報13件，專業技師檢測6件，1件貼紅單、1件貼黃單，4件不貼單；楠西區通報196件，已檢測175件，32件貼紅單、78件貼黃單，65件不貼單；善化區通報4件，已檢測一件不貼單；官田通報3件、白河4件、新化1件，已排定22日檢測。後續公所通報案件，將持續安排專業技師進行檢測。

▲梅嶺下面的灣丘村莊部分民宅也是受損嚴重，車子被倒塌物壓毀。

至於橋梁的狀況，工務局指出，至21日晚間截止，已巡檢新化、善化、白河、楠西及玉井等區橋梁共180座，結構均無異常。

此外，在網路社群也有網PO文指出：「梅嶺下面的灣丘村莊也是受損嚴重，但是就是沒人來幫忙，我們家跟鄰居都在自己的空地搭雨棚，勉強遮風保暖，餘震不斷讓我們的家慢慢變成危樓，去區公所詢問也是讓我們等…」，請多網友都為PO文網友加油打氣，並表示「希望大家都平安」。