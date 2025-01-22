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6.4強震重創！玉井華廈梁柱毀損急用鋼柱支撐　14戶建築被列危險

▲▼ 6.4強震重創！玉井華廈梁柱毀損急用鋼柱支撐　14戶建築被列危險。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲6.4強震重創，玉井華廈梁柱毀損急用鋼柱支撐。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

嘉義大埔鄉21日凌晨發生50年來最大規模6.4地震，造成台南市楠西區、玉井區，以及嘉義縣大埔鄉等區域受損嚴重。高雄市土木技師公會協助支援進行震後建物緊急評估，目前已完成102戶，其中有14戶列紅單危險建築、14戶列黃單需修繕。

高雄市土木技師公會在這次地震發生後，立即受中華民國土木技師公會全國聯合會理事長施義芳緊急指派，協助台南市土木技師公會支援台南市玉井區救災。

當日早上9時，台南市土木技師公會即進駐玉井區公所，準備所有救災裝備及文件資料，並成立臨時災害指揮所，全力投入震後救災與震後建物緊急評估。

▲▼ 6.4強震重創！玉井華廈梁柱毀損急用鋼柱支撐　14戶建築被列危險。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市土木技師公會協助支援進行震後建物緊急評估。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至1月21日晚上，公會已出動約50位土木技師進行震後建物緊急評估，其中玉井區一棟六層樓華廈因梁柱嚴重損毀，現場已立即進行鋼柱支撐作業。

目前通報受損總計約280戶，其中102戶已完成震後建物緊急評估，有14戶列黃單需修修繕，有14戶列為紅單危險建築，另有74戶牆面受損但結構安全。目前尚有178戶待評估，且通報數量仍持續增加。

為確保災民能在農曆新年前安心過年，高雄市土木技師公會陳存永指示全體會員， 1月22日起加大土木技師動員力度，全力協助台南市土木技師公會，目標在過年前完成玉井區所有通報受損戶的震後建物緊急評估工作。

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