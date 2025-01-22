台南玉井大廈地震受損支撐鋼柱全部架設完成　將開放住戶回家取物

▲嘉義大埔0121大地震造成台南玉井文化大廈四根梁柱受損，危害到大樓安全，工務局緊急聯絡包商徹夜施工完成全部鋼柱架設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔0121大地震造成台南玉井文化大廈四根梁柱受損，危害到大樓安全，工務局緊急聯絡包商，前來架設鋼柱支撐，經包商徹夜施工，包含直立鋼柱、斜撐鋼柱，22日中午完成全部鋼柱的架設，屆時將可開放大樓讓住戶分批回家拿取重要物品。





工務局指出，玉井區文化大廈地震發生後，發現一樓四根支撐的梁柱受損嚴重，經評估後有安全疑慮，因此住戶全數撤離安置在收容中心，住戶撤離後，工務局緊急聯繫相關工程廠商，前來協助在大樓的一樓架設臨時支撐鋼柱，經現場評估後，架設17根直立鋼柱與5組斜撐鋼柱，經廠商調派工班與機具連夜趕工，其中17根直立鋼柱已於半夜已完成，五組斜撐鋼柱則於中午前全數架設完成。

工務局說，另外這次地震造成山區建物受損嚴重，截至1月21日中午統計，總共通報335件，預計22日中午前可以完成全部檢測。其中玉井區接獲通報101件，於21日晚間截止，專業技師已檢測96件，其中13件貼上紅單、13件貼黃單，70件不貼單；南化區通報13件，專業技師檢測6件，1件貼紅單、1件貼黃單，4件不貼單；楠西區通報196件，已檢測175件，32件貼紅單、78件貼黃單，65件不貼單；善化區通報4件，已檢測一件不貼單；官田通報3件、白河4件、新化1件，已排定今天檢測。後續公所通報案件，將持續安排專業技師進行檢測。

至於橋梁的狀況，工務局指出，至21日晚間截止巡檢新化、善化、白河、楠西及玉井等區橋梁共180座，結構均無異常。