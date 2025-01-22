避免2024藍白分裂重蹈覆徹　蔡壁如：當選黨主席推「大和解咖啡2.0」

▲蔡壁如。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，而今（22日）上午9時為連署首日，得達到300黨員支持才能達標，並預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，但不排除加入辯論環節。蔡壁如一早在臉書上寫補選黨主席政見，表示若當選將推動「大和解咖啡2.0」，邀請國會其他兩黨領袖坐下來。

蔡壁如22日上午7時於臉書發表「建構溝通型政黨，共創2026年勝利的願景」文章，表示自己如果有機會擔任台灣民眾黨主席，首要目標是致力建構民眾黨成為一個溝通型的政黨，包括「深入基層，了解民意」和「跨越立場，聆聽異見」。

蔡壁如指出，溝通不僅止於「內部」，也要勇於跨出舒適圈，與「異溫層」進行對話，包括可能對民眾黨有批評、不滿或質疑的朋友，在對話中要學習放下情緒對立，彼此激盪思維，民眾黨不能遠離台灣民意趨勢，就有機會找到更多解決問題的可能性。

蔡壁如提及，若有機會擔任黨主席，將攜手在野力量迎接2026，因為在野陣營如果資源分散，只會削弱民眾黨的力量，因此承諾積極推動與其他在野政黨的合作，就提名策略與在野黨領袖進行溝通、協商，尋求資源整合的最佳合作方式，民眾黨必須展現出聯手制衡執政黨的誠意，且越快展開行動越好，「避免重蹈2024年分裂的覆轍」。

蔡壁如也說，除了選舉合作，作為台灣最大的第三勢力，有責任促進朝野的和諧與穩定，若當選民眾黨主席，將以黨主席的身份，主動邀請國會其他兩黨領袖坐下來，共同進行「大和解咖啡2.0」的對話，必須提前化解可能爆發的朝野對立與大罷免浪潮，為台灣的政局創造更穩定的環境。