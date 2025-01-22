監院預算遭砍「難辦柯文哲案」？　黃國昌：財產申報業務1元都沒被刪

▲民眾黨代理黨主席黃國昌受訪。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院會昨（21日）三讀通過114年度總預算案，監察院業務費刪減幅度達96%，監察院表示，公職人員財產申報、政治獻金查核全面停擺，前民眾黨主席柯文哲政治獻金案快到收尾，現在不曉得能否結案，在野黨也許真的達到目的。對此，立院民眾黨團總召黃國昌22日批評，監察院財產申報業務1元都沒被刪。

黃國昌22日上午於民眾黨中央黨部開晨會，並於會後接受媒體訪問。針對總統府發言人郭雅慧昨（21日）批評黃國昌稱「不會癱瘓國家」是話術、公然誤導民眾，黃國昌回應，從頭到尾不僅是在誤導社會大眾，甚至用錯誤訊息在撕裂台灣社會的，正是民進黨政府。

黃國昌指出，昨天整個總預算審查結束後，結果已經非常清楚，3兆1千多億的預算裡，真正被刪除金額大概2000億，其中有1000億是本來要補貼給台電，「我們認為在錯誤能源政策下，不應補貼給台電1000億，實際上在公務預算裡被刪除的金額只有1000億」。

黃國昌提到，賴清德政府手上握兩兆9000億預算，還說這政府會被癱瘓、國家沒辦法運作，相信全民都看得非常清楚，顯然總統賴清德跟卓榮泰內閣不是在說謊，就是能力有問題。

至於監察院昨開記者會稱，刪預算害柯文哲政治獻金案沒辦法查下去，認為民眾黨若想政治報復，目的已經達到？黃國昌說，監察院的說法特別的可笑，刪除掉的監察院預算，都是全民對於監察院不僅成為廢物院、更成為打手院，大家所展現出來對監察院變成「酬庸機關」的不信任，沒有必要浪費納稅人的錢。

黃國昌也強調2次，「但關鍵是，監察院的財產申報業務，1元都沒有被刪。」客觀在預算審查的結果，已經清楚的打臉，監察院根本就是公開造謠的一份子。