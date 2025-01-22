「他們只是讓預算回歸正常！」陳沂：沒人比國民黨更懂什麼是亂編

▲陳沂經常評論時事。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院審查114年度總預算，要砍政府各部會預算，網紅陳沂多次在臉書上分享看法。她認為，政黨要選舉，當然會討好人民，雖然很多人說藍白刪預算、把人民福祉刪光，但她怎麼想都覺得不合理，「我認為藍白這次刪預算，是因為沒人比國民黨更懂什麼叫胡亂編列。他們只是讓預算回歸正常狀態」。

陳沂在臉書上發文表示，政黨要選舉，當然會討好人民，基本上誰能讓她有好處，她就會投誰，「所以民主國家都會分為左派右派，因為資源有限，利益是對立的」。

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陳沂表示，雖然有很多人說藍白刪預算、把人民福祉刪光，但她怎麼想都覺得不合理，除非藍白下次不想再選舉了，不然光是討好人民就來不及了。她直言，討好人民最直接的方式，其實就是撒錢，「拿到錢就是爽」，至於讓爽度延續的方式，則是政策，制定有利於某方的政策，讓人把選票投下去。

因此陳沂認為，藍白這次會刪預算，是因為沒人比國民黨更知道什麼叫胡亂編列，「他們只是讓預算回歸正常狀態」，而這也不是什麼良心發現，「純粹是亂列的他們也拿不到，當然要監督啊！這就是民主國家政黨制衡的重要性」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就現在的吃相太難看」、「完全同意」、「這內容雖然中肯，但一定會被不用腦只看顏色的攻擊」。但也有網友直呼，「講得好像你最懂預算，現在是罵執政黨才有流量不是嗎」、「所以你知道刪了多少跟老百姓有關的預算嗎」、「還是你也貼幾個被刪掉的政策，來討論一下哪裡是亂編的？不然不就只是吵架而已嗎」。

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