民眾黨主席補選連署首日　黃國昌1分鐘達標！江和樹：落差太大了

▲黃國昌補選黨主席，連署一分鐘達標，圖為截至9時25分左右紀錄。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，並預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，但不排除加入辯論環節。1月22日為黃國昌、蔡壁如的連署第一天，必須要達到300人連署才算過關，但9時整剛開放連署，黃國昌就在一分鐘內達標，截至9時30分已有1922名黨員支持黃國昌，蔡壁如目前為72人。

民眾黨日前公告，黨主席補選時間訂於2月15日上午9時至下午4時止，以網路投票方式進行；而線上報名期間為1月14日上午9時開始至1月17日晚上6時截止。根據民眾黨規劃，1月22日至24日進行候選人線上連署，2月4日公開抽籤、2月6日公告選舉公報列出名單及政見，2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，待15日選舉後，19日正式公告名單。

1月22日上午9時為開放黨員連署第一天，昨（21）日在各大小草群組就不斷傳出一張「幫阿北一起保護民眾黨，週三九點連署國昌」宣傳圖，而22日9時一到，據了解，黃國昌1分鐘就達成300人連署的戰績；截至9時30分，已有1922名黨員支持黃國昌，蔡壁如72人。

此外，民眾黨中央委員江和樹也於群組不斷表示，「連署落差太大了，國昌老師不到1分鐘就達標」、「民眾黨黨主席補選連署黃國昌不到一分鐘即達標，大幅領先蔡璧如1000多票，肉眼可見的民眾黨支持者較為支持黃國昌，我本人也是連署黃國昌」。

▼民眾黨主席補選22日進行連署，各大民眾黨小草群組昨（21）開始傳起「週三九點連署國昌」宣傳圖。（圖／讀者提供）