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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白最要命不只是砍錢　總統府「業務費攸關命脈」：掐住不讓呼吸

▲▼總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）

▲總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

114年度中央政府總預算21日三讀通過，減列2075億元，凍結2698億元，刪減與凍結金額都創下史上最高；而民眾黨立委黃國昌表示，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。對此，總統府發言人郭雅慧深夜表示，這是話術，公然誤導國人，這次史無前例刪除與凍結的是「業務費」，攸關基本運作命脈，「掐住鼻孔不讓呼吸，掐住公務運作大動脈，卻裝作用同樣力氣打哪裡還不是一樣痛？」

郭雅慧表示，黃國昌不敢說的是，今年和去年總預算歲出規劃，多了2806億元到底用途在哪裡。她說，其實，這筆預算用於新增建設，其中最大宗的是均衡台灣798億，其次是強化自我防衛的國防預算415億、健保財務協助方案336億，健康台灣深耕措施60億、以及國家癌症防治計畫40億、科技發展計畫190億等等，再加上公務員調薪3%的預算費用。

「為何要詳列出來，因為這裡正是黃國昌話術之所在！」郭雅慧表示，在野黨刪砍的並不只建設，此次史無前例地，刻意刪除與大量凍結的是「業務費」，這正是攸關每個公務部門，每天最基本的運作命脈，包含水電、碳粉、行政等費用。

郭雅慧指出，有的被刪減三成，有的被凍結七成，要解凍還須赴立法院報告。因此名為凍結，實為刪除。大家可以看看去年遭凍結的預算有沒有全數解凍就了解；而少掉這些未必多數卻極為關鍵的業務費，無論新增建設有沒有被刪凍，勢必造成難以順利推動。

郭雅慧表示，難道黃國昌連業務費影響範圍都搞不清楚？也不了解這種揮刀砍法會實質癱瘓國家運作？選定了最不可或缺的維生命脈，掐住鼻孔不讓呼吸，掐住公務運作大動脈，卻裝作用同樣力氣打哪裡還不是一樣痛？

「不一樣的！這不是數字差不多的數學題。」郭雅慧強調，這是一場刻意癱瘓國家運作 的總預算之亂。

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