　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

民眾黨台南楠西勘災　0121震災地圖提供民眾查詢

▲台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4強震，台南、高雄等多地也接連發生數起地震，強震所及造成台南楠西區多處災情，台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。

▲台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

楠西區多起民宅龜裂，天花板塌陷，部分地區水電中斷，陳詩薇在慰問災民時，也收到不少陳情，認為政府救災速度緩慢，因為房屋受損，大多數居民沒辦法料理三餐，而災民便當提供的數量有限，許多人領不到，不滿情緒持續累積。

▲台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳詩薇認為，現在政府忙著批鬥在野黨刪減預算，所有媒體焦點都集中在立法院的預算審核上，當然沒有心思認真救災，「與其把精力放在抹黑在野黨刪減預算，倒不如先認真把災民肚子顧飽。」

▲台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳詩薇也提到，楠西區有多處民宅損毀，但是媒體的關注度似乎不高，台南市政府是否可以加速申請住宅修繕補助，不然許多人擔心屋況安全性，年關將近，也不敢回家過年，希望黃偉哲市長能夠體恤民情，加快救災進度。楠西區主任江峻溏則說，地震發生不久，在地民眾黨員與義工隨即組織團隊協助救災，務求能在過年前就讓災民趕快恢復正常生活。

「地圖達人」江明宗，則建立0121震災地圖，只要在該地圖空白處點選上傳受損屋況，就會自動在地圖中呈現，民眾可以自行查詢受損災情，讓訊息傳達更清楚與即時。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／2縣市低溫特報！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金蛇年全台最大兩棲爬蟲館新亮相！　到頑皮世界蛇宓隆發

民眾黨台南楠西勘災　0121震災地圖提供民眾查詢

陳亭妃急赴地震災區勘災　呼籲政府加速重建援助

新北寵物圖書館春節同樂會　攜毛孩共度佳節過新年

新北囊括21農金獎！獲獎數全國最多　侯友宜親頒獎

迎新年！基隆消防局提醒煙火施放規定　攜手共創安全佳節

行政院長卓榮泰赴玉井、楠西勘災　黃偉哲：盡快恢復災民生活

大溪街區找藝術開展　即日起5個歷史街區空間展出

男出門迷路「深夜呆坐路旁」　桃園暖及時發現助他返家

地震影響文化資產狀況　台南文化局緊急檢視並全力展開修復善後

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

川普狂簽行政命令　宣布退出世界衛生組織

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

狗媽媽叼凍僵寶寶到獸醫院求助　醫生測得微弱心跳緊急搶救！

金蛇年全台最大兩棲爬蟲館新亮相！　到頑皮世界蛇宓隆發

民眾黨台南楠西勘災　0121震災地圖提供民眾查詢

陳亭妃急赴地震災區勘災　呼籲政府加速重建援助

新北寵物圖書館春節同樂會　攜毛孩共度佳節過新年

新北囊括21農金獎！獲獎數全國最多　侯友宜親頒獎

迎新年！基隆消防局提醒煙火施放規定　攜手共創安全佳節

行政院長卓榮泰赴玉井、楠西勘災　黃偉哲：盡快恢復災民生活

大溪街區找藝術開展　即日起5個歷史街區空間展出

男出門迷路「深夜呆坐路旁」　桃園暖及時發現助他返家

地震影響文化資產狀況　台南文化局緊急檢視並全力展開修復善後

台北市社宅17案進行中！　2025年預計完工460戶

身上有刺青...罹「惡性淋巴癌」機率暴增21％　醫揭哈佛最新研究

大秀直播 ／ 婁峻碩飛巴黎不是度蜜月！1／22凌晨看LV 2025秋冬男裝發表

前妻被當禁臠羞辱！三度痛毆逼演「前男友性侵」情節...惡男慘了

閱之海筆記／《幕府將軍》與白人對東方女子的性幻想

【天使貓咪】地震完黑貓還特地跑來主人床邊關心

相關新聞

陳亭妃急赴地震災區勘災呼籲加速重建援助

陳亭妃急赴地震災區勘災呼籲加速重建援助

民進黨立委陳亭妃於21日結束會議後，立即趕往高鐵站搭車返回台南，並直奔受地震重創的災區勘災，展現高度行動力與關懷，她從玉井到楠西逐一視察，實地了解災情，更深入最接近嘉義震央的楠西密枝社區，當地災害尤為嚴峻，讓人深感不捨，隨後也與周弈齊議員前往安置中心關心民眾安置的狀況。

被卓揆酸這句　陳昭姿反擊

被卓揆酸這句　陳昭姿反擊

行政院長卓榮泰赴玉井、楠西勘災慰問力求盡快恢復災民生活

行政院長卓榮泰赴玉井、楠西勘災慰問力求盡快恢復災民生活

南台灣大地震　集邦：加劇Q1電視面板供給吃緊

南台灣大地震　集邦：加劇Q1電視面板供給吃緊

地震影響台南文化局緊急檢視並全力展開修復善後

地震影響台南文化局緊急檢視並全力展開修復善後

關鍵字：

民眾黨台南楠西勘災震災地圖

讀者迴響

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面