民眾黨台南楠西勘災　0121震災地圖提供民眾查詢

▲台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4強震，台南、高雄等多地也接連發生數起地震，強震所及造成台南楠西區多處災情，台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。

楠西區多起民宅龜裂，天花板塌陷，部分地區水電中斷，陳詩薇在慰問災民時，也收到不少陳情，認為政府救災速度緩慢，因為房屋受損，大多數居民沒辦法料理三餐，而災民便當提供的數量有限，許多人領不到，不滿情緒持續累積。

陳詩薇認為，現在政府忙著批鬥在野黨刪減預算，所有媒體焦點都集中在立法院的預算審核上，當然沒有心思認真救災，「與其把精力放在抹黑在野黨刪減預算，倒不如先認真把災民肚子顧飽。」

陳詩薇也提到，楠西區有多處民宅損毀，但是媒體的關注度似乎不高，台南市政府是否可以加速申請住宅修繕補助，不然許多人擔心屋況安全性，年關將近，也不敢回家過年，希望黃偉哲市長能夠體恤民情，加快救災進度。楠西區主任江峻溏則說，地震發生不久，在地民眾黨員與義工隨即組織團隊協助救災，務求能在過年前就讓災民趕快恢復正常生活。

「地圖達人」江明宗，則建立0121震災地圖，只要在該地圖空白處點選上傳受損屋況，就會自動在地圖中呈現，民眾可以自行查詢受損災情，讓訊息傳達更清楚與即時。