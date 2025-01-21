推翻拜登政策！川普再列古巴為「資助恐怖主義國家」　古巴批傲慢

▲川普推翻拜登的政策，再把古巴列為「資助恐怖主義國家」。（翻攝自臉書＠Donald J. Trump）

圖文／鏡週刊

美國總統川普20日重返白宮後，就陸續簽署一系列行政命令，包含推翻拜登政府的多項政策，其中就包含川普再把古巴列為「資助恐怖主義國家」，此舉引發古巴政府的不滿，更可能影響古巴釋放政治犯的措施，古巴總統卡內爾也發文痛批川普傲慢。

據《CNN》報導，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以古巴提供國際恐怖主義分子庇護為由，於2021年將古巴列入「資助恐怖主義國家」（a state sponsor of terrorism）名單，古巴、北韓、伊朗與敘利亞當時都被列入資助恐怖主義國家。前美國總統拜登（Joe Biden）1月14日將古巴移出「資助恐怖主義國家」名單，然而川普（Donald Trump）剛上任，就隨即撤銷拜登的決定，重新將古巴列入該名單中。

此舉引發古巴政府高度不滿，卡內爾（Miguel Díaz-Canel）透過社群平台X，抨擊川普此舉是傲慢且昧於事實，認為川普的目的是加強對古巴的經濟制裁，將嚴重影響古巴人民的生活，川普的極端經濟封鎖措施不僅會使古巴物資短缺，可能還會增加從古巴到美國的移民潮。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）砲轟川普傲慢自大且明知說謊，更指川普此舉雖會造成古巴的傷害，但不會動搖古巴人民的決心。

據《華爾街日報》報導，在拜登政府釋出的善意，將古巴移出「資助恐怖主義國家」後，古巴隨即稱正與梵蒂岡進行會商，將陸續釋放553名政治犯，以改善該國的人權情形，目前至少已釋放至少88名政治犯，其中大多為2021年大規模示威行動中被捕的抗議人士，不過在川普推翻該政策後，恐會影響古巴釋放政治犯的政策。

Presidente Trump, en acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. No sorprende. Su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 21, 2025

Pdt #Trump, drunk with arrogance, decides, for no good reason, #Cuba sponsors terrorism. He knows he's LYING. He's bent on strengthening punishment & economic warfare vs Cuban families. He'll cause harm but won't succeed in breaking our people's firm determination



We'll overcome — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 21, 2025



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