推翻拜登政策！川普再列古巴為「資助恐怖主義國家」　古巴批傲慢

▲川普推翻拜登的政策,再把古巴列為「資助恐怖主義國家」。(翻攝自臉書@Donald J. Trump)

圖文/鏡週刊

美國總統川普20日重返白宮後,就陸續簽署一系列行政命令,包含推翻拜登政府的多項政策,其中就包含川普再把古巴列為「資助恐怖主義國家」,此舉引發古巴政府的不滿,更可能影響古巴釋放政治犯的措施,古巴總統卡內爾也發文痛批川普傲慢。

據《CNN》報導,前美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)以古巴提供國際恐怖主義分子庇護為由,於2021年將古巴列入「資助恐怖主義國家」(a state sponsor of terrorism)名單,古巴、北韓、伊朗與敘利亞當時都被列入資助恐怖主義國家。前美國總統拜登(Joe Biden)1月14日將古巴移出「資助恐怖主義國家」名單,然而川普(Donald Trump)剛上任,就隨即撤銷拜登的決定,重新將古巴列入該名單中。

此舉引發古巴政府高度不滿,卡內爾(Miguel Díaz-Canel)透過社群平台X,抨擊川普此舉是傲慢且昧於事實,認為川普的目的是加強對古巴的經濟制裁,將嚴重影響古巴人民的生活,川普的極端經濟封鎖措施不僅會使古巴物資短缺,可能還會增加從古巴到美國的移民潮。古巴外交部長羅德里格斯(Bruno Rodriguez)砲轟川普傲慢自大且明知說謊,更指川普此舉雖會造成古巴的傷害,但不會動搖古巴人民的決心。

據《華爾街日報》報導,在拜登政府釋出的善意,將古巴移出「資助恐怖主義國家」後,古巴隨即稱正與梵蒂岡進行會商,將陸續釋放553名政治犯,以改善該國的人權情形,目前至少已釋放至少88名政治犯,其中大多為2021年大規模示威行動中被捕的抗議人士,不過在川普推翻該政策後,恐會影響古巴釋放政治犯的政策。

Pdt #Trump, drunk with arrogance, decides, for no good reason, #Cuba sponsors terrorism. He knows he's LYING. He's bent on strengthening punishment & economic warfare vs Cuban families. He'll cause harm but won't succeed in breaking our people's firm determination



We'll overcome