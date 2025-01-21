川普最愛「神祕紅色按鈕」回來了！　曾喊：每次按大家都會緊張

▲ 美國總統川普20日在白宮簽署行政命令。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任總統川普20日宣誓就職，時隔4年重返白宮，橢圓形辦公室擺設和前總統拜登有所不同，包括桌上多了一顆神秘紅色按鈕，只要按下就會有人為川普送上他最愛的健怡可樂（Diet Coke），其實在他的第一任期就曾引發關注。

綜合《紐約郵報》等美媒，川普回鍋後將可樂按鈕帶回橢圓形辦公室，這顆紅色按鈕嵌在木盒裡，放在川普右手邊，當按鈕被按下會通知白宮管家，為川普送上一罐健怡可樂，最早在他的第一任期亮相。他2017年還曾笑稱，「每次我按下這個按鈕，大家都會有點緊張」，不過2021年拜登上任時被移除。

▲ 川普在橢圓形辦公室簽署行政命令。（圖／路透）

▲ 拜登時期撤下可樂按鈕。（圖／翻攝白宮）

依照傳統，橢圓形辦公室會在新總統就職典禮期間依照個人喜好重新裝潢。而川普此次選擇掛上開國元勳漢彌爾頓（Alexander Hamilton）及傑弗遜（Thomas Jefferson）畫像，壁爐上則掛著國父喬治．華盛頓（George Washington）畫像。而除可樂按鈕以外，川普也將第一任期擺放的邱吉爾半身雕像帶回白宮。

川普8年前挑選的金色窗簾被拜登沿用，至今維持不變；拜登使用的藍色地毯則換回川普過去使用的中性色調。至於咖啡桌上的用品，拜登過去放了巧克力和餅乾，川普則換成一束花和印有「川普」字樣的金色方形紙鎮。