E人與I人？馬斯克與川普帥兒表情差太多　網友熱議

圖文/鏡週刊

美國總統川普在本月20日正式就職,不過於國會大廈圓頂廳的就職典禮上,一幕鏡頭引發網友熱議,那就是特斯拉創辦人馬斯克的表情,與川普18歲帥兒巴倫(Barron Trump)實在差太多,引發網友熱切關心。

畫面可見,當川普發表就職演說,其中說到「派出美國太空人,要把美國國旗插在火星上」的時候,馬斯克立刻顯露出非常愉悅的表情,甚至大比讚、手舞足蹈。反觀巴倫,表情相當嚴肅,僅有拍手,並抿了一下嘴唇。

Elon Musk appears overjoyed as he celebrates Trump proclaiming his administration will go to Mars and place the U.S. flag on the planet. ????????@elonmusk pic.twitter.com/SPuQ9ZUXe6