E人與I人？馬斯克與川普帥兒表情差太多　網友熱議

圖文／鏡週刊

美國總統川普在本月20日正式就職，不過於國會大廈圓頂廳的就職典禮上，一幕鏡頭引發網友熱議，那就是特斯拉創辦人馬斯克的表情，與川普18歲帥兒巴倫（Barron Trump）實在差太多，引發網友熱切關心。

畫面可見，當川普發表就職演說，其中說到「派出美國太空人，要把美國國旗插在火星上」的時候，馬斯克立刻顯露出非常愉悅的表情，甚至大比讚、手舞足蹈。反觀巴倫，表情相當嚴肅，僅有拍手，並抿了一下嘴唇。

Elon Musk appears overjoyed as he celebrates Trump proclaiming his administration will go to Mars and place the U.S. flag on the planet. ????????@elonmusk pic.twitter.com/SPuQ9ZUXe6 — Oli London (@OliLondonTV) January 20, 2025

這一幕隨即引發網友熱議，就有網友直呼：「馬斯克明明53歲，怎麼他比較像18歲屁孩？反而巴倫比較像穩重大叔！」、「馬斯克就是那種來亂的同學XD」、「巴倫比較站得上檯面。」、「感覺巴倫是要來主持大法官會議。」其實大多數的網友，對巴倫的評價不差，認為他的表現很得體也不失優雅，反倒是馬斯克，招致較多罵他「輕浮」的批評。

巴倫目前正就讀紐約大學商學院，身高206公分，是川普與第三任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的獨子。



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