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川普宣誓就職美國總統　各國領袖反應一次看

▲▼ 美國總統川普20日宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普20日宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國新任總統川普20日重返白宮走馬上任，世界各國領袖紛表祝賀，並力求與反覆無常的川普建立良好關係。

川普宣誓就職展開第2個任期。以下是法新社整理的各國領袖第一反應：

● 烏克蘭盼「公正和平」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「川普總統一向果斷，而他所宣布以力量實現和平的政策，讓美國有機會加強領導地位，也有機會實現長期的公正和平，這是當務之急。」

● 俄羅斯要「持久和平」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）向川普表示祝賀，並說願意與美國新政府就俄烏戰爭進行對話。

普丁說：「我想強調的是，俄國目標不應只是短暫的休戰而已…而是基於尊重所有人合法利益的持久和平。」

●北約稱國防支出將增加

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）表示，川普的回歸「將為增強北約的國防開支和生產提供動力」。

● 以色列：最好日子將到

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「我相信，再次合作將把美國與以色列聯盟提升到更高境界。」

他說：「我們聯盟的最好日子還未到來」。

● 巴勒斯坦人盼「兩國方案」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在聲明中表示：「我們準備與閣下合作，在你的任期內實現以兩國方案為基礎的和平」

阿巴斯說，這意味著「巴勒斯坦和以色列兩個國家將在維持安全與和平之下毗鄰共處，確保我們地區以及世界的安全和穩定」。

● 義大利：共同面對全球挑戰

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社群媒體上發文表示：「我確信美義之間的友誼和讓我們團結在一起的價值觀，將繼續強化兩國之間的合作，共同因應全球挑戰，為我們的人民建立一個繁榮和安全的未來。」

她並說，義大利在「鞏固美國和歐洲之間的對話」方面發揮重要作用。

● 墨西哥：相互尊重

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在社群平台X寫道：「美墨作為鄰國和商業夥伴，對話、尊重和合作永遠是我們關係的象徵。」

● 運河是巴拿馬的 永遠都是

針對美國總統川普在就職演說中重申要拿回巴拿馬運河，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天表示，這條連通2大洋的河道會繼續在巴拿馬的管控之下。

穆里諾在社群媒體發布聲明指出：「這條運河無論是現在還是未來都是巴拿馬的。」

● 歐盟希望密切合作

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X寫道：「歐盟期待與你們密切合作，因應全球挑戰…在一起努力之下，我們的社會可以更加繁榮，並加強共同安全。」

● 印度稱「親愛的朋友」

印度總理莫迪（Narendra Modi）向「親愛的朋友」川普表示祝賀：「我期待再次密切合作，以造福兩國並為這世界形塑更美好的未來。」

● 加拿大：美加「最強」合作

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示：「當美加合作時，我們是最強大的，我期待與川普總統共同努力。」

對於川普先前揚言要對加拿大產品課徵25%進口關稅，杜魯道說：「加拿大和美國之間擁有世界上最成功的經濟夥伴關係。」

● 德總理：美為「最密切盟友」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「美國是我們最親密的盟友，我們的政策目標始終是要建立一個良好的跨大西洋關係。」

● 聯合國氣候主管：「大門仍然敞開」

對於川普在就職演說中矢言要讓美國退出巴黎協定（Paris Agreement），聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）在聲明中表示：「巴黎協定的大門仍然敞開，我們歡迎所有國家的建設性參與。」

● 巴西稱美「歷史性夥伴」

巴西左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示：「我希望（川普）政府運作成功，美國繼續是巴西的歷史性夥伴。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

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