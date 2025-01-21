外交業務費50%被凍結　郭昱晴怒轟：藍白成台灣外交絆腳石

▲立委郭昱晴。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國第47任總統川普20日正式宣誓就職，作為台灣國會跨黨排慶賀團成員之一的民進黨立委郭昱晴痛批，因為駐美代表處與外交人員的努力協助，包括率團的立法院長韓國瑜共8人才可順利參加活動，藍白卻立法院凍結外交業務費，此舉將嚴重影響台灣外交工作及駐外人員的基本保障。

郭昱晴表示，她受邀代表台灣赴美，參加川普總統與范斯副總統的就職典禮。在當地寒冷氣候的影響下，原定於戶外舉行的典禮臨時改為在僅容納700人的國會山莊圓形大廳內進行，其他受邀貴賓則改至Capital One Arena體育館觀看直播。然而，在駐美代表處與外交人員的努力協助下，台灣七位參與的立法委員不僅成功進入貴賓包廂觀禮，韓國瑜更獲安排於國會山莊圓形大廳內直接參與典禮。

郭昱晴強調，這樣的成果並非偶然，而是駐外代表與外交部長年深耕美台關係、與美方建立友好基礎的結果。她指出，同行的藍白跨黨派委員也對外交部及駐外人員的表現給予高度肯定。 然而，郭昱晴對於藍白政黨在立法院將外交業務費凍結一半的決定提出嚴厲批評。她認為，在台灣面臨中國強力打壓的外交處境下，此舉無異於對台灣外交工作的惡意刁難。

郭昱晴表示，這不僅剝奪了駐外人員的基本保障，更可能影響外交工作持續推進的能力。 郭昱晴強調，外交工作需要穩定的資源支持，而凍結預算等同增添額外限制，呼籲相關政黨不要以此方式干擾國家外交發展，「藍白無疑成為台灣外交的絆腳石！」