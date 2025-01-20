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預算被砍21%　陸委會遺憾：中共對台統戰經費幾無上限

▲▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

立法院20日續審114年度中央政府總預算案，陸委會經費共計被刪減1億3千多萬元，並凍結近1億元，刪減幅度佔預算達21 %。陸委會晚間對此表達遺憾，並強調中共對台統戰經費幾無上限，「陸委會在預算大幅刪減之下，應對起來必然更加吃力。」

陸委會提到，陸委會114年度預算歲出編列10億3918萬6千元，內政委員會審查時已大幅刪減3200萬，並凍結一定比例預算，今日立法院院會審議在野黨團針對陸委會有關業務費、海基會捐助費等提案，表決通過共計刪減1億3千餘萬元、凍結近1億元，刪減幅度高達21%，為近年之最。

陸委會指出，相較去年預算被刪減數，今年大幅增加近6倍之多，勢將對相關業務推展量能造成影響。

陸委會強調，面對中共近年來加大對我脅迫統戰，陸委會業務攸關整體情勢判斷與應處，相關經費編列均有必要性，「中共對台統戰經費幾無上限，陸委會在預算大幅刪減之下，應對起來必然更加吃力，只能勉力撙節，盡最大努力確保台灣利益。」

在野黨原先提案將陸委會編列的2億8556萬4千元業務費刪到「剩下1元」，陸委會主委邱垂正表示，這等同於要癱瘓陸委會，恐導致駐香港、澳門的辦事處關門，「往來港澳與台灣的民眾將得不到政府核發簽證、文書驗證、急難救助等服務，旅居香港的7萬國人也會像斷了線的風箏，遇到緊急意外無法獲得必要即時協助。」

不過，在今日表決前，在野黨修改提案，在排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列30%、凍結20%，凍結部分待3個月內向立法院內政委員會提出專案報告，並經同意後才能動支。

▼陸委會預算被大砍兩成多。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

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