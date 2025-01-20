藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

▲國民黨立院黨團提案延長開會至總預算審查完畢，將戰到明天凌晨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（20日）加緊審查今年度中央政府總預算案，為確保總預算能順利在明天休會前完成三讀，國民黨立院黨團提案延長開會至總預算審查完畢，朝野將鏖戰至明天凌晨。晚間已進行到經濟委員會所屬部門預算，在保留提案之第125、128案內容相同，藍白兩黨團提案全數減列經濟部貼補台電1千億2萬元預算，在國民黨、民眾黨多數聯手下通過。

國民黨團在提案中提及，政府錯誤的能源政策導致台電公司嚴重虧損，經濟部啟動內宣機制，宣傳國庫編列預算貼補台電是補貼民生電價，實情卻是人民拿自己的錢補貼自己，在如此不堪的情緒勒索下，政府應落實檢討能源政策，謀求突破台電營運困境，因此，針對經濟部預算第6目「國營事業管理」項下「05挹注台灣電力股份有限公司」1億2萬元全數減列。

民眾黨團則說明，台電財務於113年1-11月的稅前虧損為257億元，累計虧損已達4,076億元，為貼補龐大財務黑洞，經濟部於114年度編列1,000億元貼補台電，台電經營未能符合「國營事業管理法」規定。另政府已多次增資、貼補，但近3年仍漲電價，民進黨政府錯誤的能源政策不應由人民負擔，因此，提案刪減「挹注台灣電力股份有限公司」1千億2萬元。

國民黨團所提案第125案、民眾黨團提案之第128案內容相同，在院會表決時，會議主席、立法院副院長江啟臣僅先表決了民眾黨團的第128案，跳過國民黨團的第125案，最後在江啟臣補充，因兩案內容相同，經表決通過後，以國民黨團所提案第125案內容為主。

