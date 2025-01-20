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數發部發出警告！砍預算「無法上網買車票、查公車時間」　輿論炸了

記者邱晟軒／綜合報導

立院朝野今（20日）展開總預算表決戰，國民黨團提案將數位發展部預算砍到剩1元，引發軒然大波。對此，數發部次長林宜敬在行政院記者會示警，若預算遭刪將影響民眾網路報稅、台鐵訂票、查詢公車時刻，甚至影響防制網路詐騙等重要業務。不料此說法立刻遭各界熱議。

臉書粉專「政客爽」踢爆關鍵時間點，直指數發部說法有誤。粉專強調，台鐵早在2014年6月就推出官方APP「台鐵e訂通」，提供時刻查詢、訂票、付款等服務，2019年2月更升級為「第四代票務系統」，「這些系統都比數發部成立的時間還早欸！數發部是在搞笑嗎？」

臉書粉專「不禮貌鄉民團」則怒批數發部「這種謊言你們也敢講出來？所以2022年數發部成立以前台鐵不能網路購票嗎？」

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手機,公車時間。（圖／記者周亭瑋攝）

▲數發部喊：沒預算不能買車票！相關言論引發網友熱議。（圖／記者周亭瑋攝）

資深媒體人黃揚明也在社群媒體狠酸，「數發部真的太重要了」、「這些不是數發部成立以前就可以做到的事嗎？舉這些為例，不就證明了數發部真的沒用。」

此外，有許多網友也紛紛留言質疑，「最可怕的是，就算他們再怎麼亂掰，還是有人會信」、「笑死！那我現在用手機買台鐵、高鐵、查公車時間，是在平行時空嗎？」、「原來2022前大家上網買的都是假票」。

林宜敬今在記者會表示，如果數發部沒有預算，台灣民眾將無法使用網路報稅，無法上網買台鐵車票，無法在網路查詢公車幾點可以到，街上民眾也無法看台視、中視、華視及公視。若數發部預算被砍，台灣資通訊產業、台灣AI產業將受到影響，政府也無法有效防制網路詐騙，對整體台灣人將視災難。

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