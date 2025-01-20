遭立法院大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲

▲行政院南部聯合服務中心預算遭大幅刪除。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

立法院今（20）日表決大幅刪除總預算，尤其針對行政院各地區服務中心的業務費全數刪除，恐影響民眾洽公、辦護照的服務。對此，行政院南部聯合服務中心表示，這不僅將大幅影響各地區民眾洽公的權益，更是違背國民黨執政時期成立各地區服務中心的初衷，懇請國會在野黨團能審慎、理性傾聽民意，停止錯誤，懸崖勒馬。

立法院今早處理中央政府總預算案，其中，院會表決通過刪除「行政院聯合服務中心業務費3652萬6000元」，行政院高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣等五處聯合服務中心業務費僅剩36萬9千元。

▲▼行政院各地區服務中心的業務費全數刪除，恐影響民眾洽公權益。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨立委林俊憲直言，國民黨恐怕根本不知道，這筆預算有讓台北以外民眾辦理護照的服務，只是看到「業務費」幾個字就刪了，未來全國各地民眾要辦護照得跑到台北來了，亂砍預算砍到民眾身上，大家等著看國民黨怎麼解釋。

對此，南服中心表示，民國87年國民黨執政時期，考量各部會業務窗口大多於設於北部，為解決民眾洽公舟車勞頓及促進地區均衡發展的問題，先於南部地區成立南部聯合服務中心（下稱南服中心），並同外交部、移民署、經濟部、勞保局、海基會等單位辦公，讓民眾方便針對原中央部會的業務可以迅速找到解決窗口。

▲行政院南部聯合服務中心許乃文執行長強調，刪除服務中心預算，最大受害者為民眾。（圖／記者賴文萱翻攝）

南服中心表示，今日國會在野黨團合力刪除南服中心的業務費，癱瘓中心的服務量能，其不讓行政院服務南部鄉親思維作法，試問，是否有可能成為其他中央單位的前車之鑑，讓所有便民服務都須往北部辦理？

南服中心強調，從中心成立自始不分政黨，均為南部鄉親提供各項證照申請及陳情處理事項所需資訊、諮詢、服務輔導等事項，平均每日約達3,000人次左右，顯見其服務量能及解決民眾交通問題之成效。

如今，行政院各地區聯合服務中心業務費全刪除，除了讓服務中心的日常行政作業無以為繼的情況下，其實也嚴重打擊及否定過往南服中心的派駐人員的服務辛勞，最終身受其害的仍是民眾的權益。

南服中心質疑，這就是國會在野黨團回應民眾期待的態度嗎？懇請國會在野黨團能審慎、理性傾聽民意，停止錯誤，能懸崖勒馬。