　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭立法院大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲

▲▼行政院南部聯合服務中心,南服中心,辦護照 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲行政院南部聯合服務中心預算遭大幅刪除。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

立法院今（20）日表決大幅刪除總預算，尤其針對行政院各地區服務中心的業務費全數刪除，恐影響民眾洽公、辦護照的服務。對此，行政院南部聯合服務中心表示，這不僅將大幅影響各地區民眾洽公的權益，更是違背國民黨執政時期成立各地區服務中心的初衷，懇請國會在野黨團能審慎、理性傾聽民意，停止錯誤，懸崖勒馬。

立法院今早處理中央政府總預算案，其中，院會表決通過刪除「行政院聯合服務中心業務費3652萬6000元」，行政院高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣等五處聯合服務中心業務費僅剩36萬9千元。

▲▼行政院南部聯合服務中心,南服中心,辦護照 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼行政院各地區服務中心的業務費全數刪除，恐影響民眾洽公權益。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼行政院南部聯合服務中心,南服中心,辦護照 。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨立委林俊憲直言，國民黨恐怕根本不知道，這筆預算有讓台北以外民眾辦理護照的服務，只是看到「業務費」幾個字就刪了，未來全國各地民眾要辦護照得跑到台北來了，亂砍預算砍到民眾身上，大家等著看國民黨怎麼解釋。

對此，南服中心表示，民國87年國民黨執政時期，考量各部會業務窗口大多於設於北部，為解決民眾洽公舟車勞頓及促進地區均衡發展的問題，先於南部地區成立南部聯合服務中心（下稱南服中心），並同外交部、移民署、經濟部、勞保局、海基會等單位辦公，讓民眾方便針對原中央部會的業務可以迅速找到解決窗口。

▲▼行政院南部聯合服務中心,南服中心,辦護照 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲行政院南部聯合服務中心許乃文執行長強調，刪除服務中心預算，最大受害者為民眾。（圖／記者賴文萱翻攝）

南服中心表示，今日國會在野黨團合力刪除南服中心的業務費，癱瘓中心的服務量能，其不讓行政院服務南部鄉親思維作法，試問，是否有可能成為其他中央單位的前車之鑑，讓所有便民服務都須往北部辦理？

南服中心強調，從中心成立自始不分政黨，均為南部鄉親提供各項證照申請及陳情處理事項所需資訊、諮詢、服務輔導等事項，平均每日約達3,000人次左右，顯見其服務量能及解決民眾交通問題之成效。

如今，行政院各地區聯合服務中心業務費全刪除，除了讓服務中心的日常行政作業無以為繼的情況下，其實也嚴重打擊及否定過往南服中心的派駐人員的服務辛勞，最終身受其害的仍是民眾的權益。

南服中心質疑，這就是國會在野黨團回應民眾期待的態度嗎？懇請國會在野黨團能審慎、理性傾聽民意，停止錯誤，能懸崖勒馬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
衛福部遭凍結10.2億　健保撥付、癌篩都受衝擊
李威緋聞史驚人！曾遭「最強小三」公布私密床照
李威遭爆低調結婚　另一半長相曝光！
快訊／李威驚爆已婚！　夫妻同日遭傳喚
遭大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲
黃麟凱伏法！新北檢察長登門慰問王爸爸　致贈紅包15萬
分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜無法親臨川普就職　隨行藍委：外交人員全力爭取中

遭立法院大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲

分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

藍砍行政院聯合服務中心業務費　3600萬刪到只剩36萬「付電費都不夠」

藍幾乎刪光政院聯合服務中心預算　綠委：民眾被迫到台北辦護照

內政部強化民防2218萬預算　藍全數凍結、白又要砍1109萬

疑獨厚黑熊學院一場園遊會300萬　藍委900萬預算全砍

砍汐止白匏湖社宅1.5億預算　藍委：買不到鹹酥雞的地方誰要住？

3層面點預算遭砍影響　數發部：無法上網買車票、無法查公車幾點到

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

韓國瑜無法親臨川普就職　隨行藍委：外交人員全力爭取中

遭立法院大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲

分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

藍砍行政院聯合服務中心業務費　3600萬刪到只剩36萬「付電費都不夠」

藍幾乎刪光政院聯合服務中心預算　綠委：民眾被迫到台北辦護照

內政部強化民防2218萬預算　藍全數凍結、白又要砍1109萬

疑獨厚黑熊學院一場園遊會300萬　藍委900萬預算全砍

砍汐止白匏湖社宅1.5億預算　藍委：買不到鹹酥雞的地方誰要住？

3層面點預算遭砍影響　數發部：無法上網買車票、無法查公車幾點到

過年燒金紙注意！彰化去年發生9起祭祀大火　這一步驟超關鍵

母載15歲兒上學遭擊落！鬼切女騎士攔腰撞　人車倒地3傷畫面曝

日本九州最早賞櫻地在大分！5100棵河津櫻2月盛開　花期近一個月

大刀砍小確幸！統一發票上路74年　捲預算之亂迎最大衝擊

命理大師分析2025年健康運勢！7大生肖身體容易出狀況

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

屏東九如鄉鐵皮屋大火！女子跳樓逃生　飼養雞隻全燒死

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

TikTok復活…X在中國卻被禁！馬斯克喊不公　陸外交部：只要合法

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

快訊／卓榮泰硬起來！痛批藍白荒謬刪預算　點名黃國昌忙著選主席

不滿陳時中喊「大罷免」　藍白聯手砍1270萬政院預算

卓批大砍預算　藍：下會期推政府誠實法

全台大罷免！綠基層主戰派成形　藍營首波鎖定4人

又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐

NCC預算遭砍剩1元薪水發不出來

分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

砍數發部、NCC預算剩1元　藍黨團：柯建銘害的

遭爆狂違規還凍結交通部預算　林思銘急澄清

蔡壁如選黨主席5承諾　與藍對話2026合

南部人恐「北上辦護照」　南服中心開砲

更多熱門

相關新聞

數發部發出警告！砍預算「無法上網買車票、查公車幾點到」　輿論炸了

數發部發出警告！砍預算「無法上網買車票、查公車幾點到」　輿論炸了

立院朝野今（20日）展開總預算表決戰，國民黨團提案將數位發展部預算砍到剩1元，引發軒然大波。對此，數發部次長林宜敬在行政院記者會示警，若預算遭刪將影響民眾網路報稅、台鐵訂票、查詢公車時刻，甚至影響防制網路詐騙等重要業務。不料此說法立刻遭各界熱議。

陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

藍砍行政院聯合服務中心業務費　3600萬刪到只剩36萬「付電費都不夠」

藍砍行政院聯合服務中心業務費　3600萬刪到只剩36萬「付電費都不夠」

內政部強化民防2218萬預算　藍全數凍結、白又要砍1109萬

內政部強化民防2218萬預算　藍全數凍結、白又要砍1109萬

台電千億撥補預算遭砍　經濟部曝3大衝擊

台電千億撥補預算遭砍　經濟部曝3大衝擊

關鍵字：

預算服務中心洽公權益辦護照台北

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

約砲台男星「遇過此生最小」！

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

全台最大玫瑰花園免費開園

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面