陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

▲因中國不買宏國白蝦，藍委廖先翔提案刪減外交部援外經費4億元。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會今（20日）續審中央政府總預算案，下午開始進行外交及國防委員會所屬單位預算，國民黨立委廖先翔日前提案，宏都拉斯與台灣斷交後轉向跟中國建交，沒想到中國常常沒依約跟他們增購白蝦，讓當地蝦農陷困境，出口嚴重下滑，但宏國就算跟中國衝突，也未跟我國恢復邦交，提案砍外交部預算4億元，在國民黨團、民眾黨團多數過半下通過。

中美洲國家宏都拉斯與我國於2023年3月斷交後轉與中共建交，之後傳出中方未依約增購白蝦，導致宏國蝦農陷入困境，廖先翔卻以此為由，要求刪除我國外交部4億預算，藍白聯手下，在今日下午院會通過。

該項預算在外交部「國際合作及關懷」科目下，用途是「加強雙邊及多邊合作」，廖先翔原提案認為，外交部長期編列高額的計畫費用，但在宏都拉斯的案例上看，即使經貿上與中國發生衝突，仍無法與我國重新建立友好邦交關係，預算效益有待商榷，因此提案減列該預算4億元。

不過廖先翔日前接受中廣新聞網「千秋萬事」節目專訪駁斥，刪預算的原因是「宏國應非常想和我國復交，但外交部毫無作為，顯示業務能力有問題」，故刪除預算予以警惕。

