新北燈會奇幻之旅2／16登場　打造捷運三鶯線3D彩繪地景

▲新北燈會捷運三鶯線3D彩繪地景。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024新北燈會」2月16日將在新北大都會公園熱鬧開展，新北捷運局特別以「幸福前進 永續前行」為主題，將捷運三鶯線列車及三鶯地區的在地特色景觀融入創作，量身打造3D立體彩繪地景，創造城市記憶，民眾來拍照體驗，彷彿搭乘三鶯線列車飛越穿梭森林峽谷來到新北燈會，一同迎接福運龍年的到來。

新北捷運局發揮創意，在新北燈會「局處響應燈區」，利用空間自拍的地景藝術，透過光影折射、角度挪移，讓民眾產生空間錯覺，此外，3D地景還融入三鶯特色及名產，加入三峽、鶯歌著名的地標祖師爺廟及新北美術館等，並以三鶯線列車作為主角，更有列車穿梭城市天際、悠遊三鶯地區的含意，來燈會現場的民眾可千萬別錯過這難得的視覺體驗。

▲新北捷運局燈區主題「幸福前進 永續前行」。



新北捷運局表示，為了讓大家與三鶯線列車一起「新年龍騰雲霄」，2月16日燈會開展第一天，新北捷運局還特別精心準備列車加油棒要送給大家，歡迎市民朋友到活動現場參與活動，只要加入「新北市政府捷運工程局」官方LINE好友，就能拿到Q版列車加油棒一同為新的一年加油，讓您好運龍總來。

新北捷運局指出，2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」，將從2月16日至3月3日在新北大都會公園陪大家歡喜慶龍年，共設9大主題燈區、5大展演活動，民眾白天逛市集吃美食、看表演，晚上還能攜手看五彩繽紛的花燈，更不要忘了來到新北捷運局展區與三鶯線3D彩繪地景合影，感受這趟奇幻的視覺之旅。

▲新北捷運局創意燈區。