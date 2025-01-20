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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院今總預算表決大戰　綠撤案「非放棄監督」

▲▼民進黨團在議場舉手板 抗議 在野黨大砍總預算 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團抗議在野黨大砍總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對114年度中央政府總預算案，在野黨聯手通案刪減939億7500萬元之外，20日開始繼續討論各部會的刪減事項。今院會進行時，現場一度出現表決後「補印」文件或撤案的狀況，現場混亂，綠委不斷抗議，最終主持議事的立法院副院長江啟臣宣布先休息。過程中，民進黨團提案要撤案，對此，民進黨團書記長蔡易餘受訪時表示，很多是都已改成主決議，並非放棄監督。

今院會進行時，綠委質疑江啟臣議事主持未按程序，在野黨邊撤案邊改案子，但其他委員都未收到印發資料，因此要求應先休息，但江啟臣繼續處理預算案，並「補印」稍早已表決通過的民眾黨團第23案更正案；此外，還出現國民黨第170案刪減個資保護委員會業務費，明明已經表決通過，卻又撤案的狀況。

面對現場混亂，民進黨團總召柯建銘上主席台遞交民進黨團提案，指為利於國會公開透明，更正案、修正動議、撤案應印發全體委員始得進行處理，另民進黨團宣告提案全部撤案。

對於為何撤案，蔡易餘表示，很多都已經改為主決議，部分的提案則是對案，也就是藍營有凍結1000萬的部分，綠營提案凍結200萬，朝野再來進行協商，但現在在野就是要強行表決通過，這些對案也沒意義，而非放棄監督。

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關鍵字：

政府預算撤案綠委抗議在野黨監督

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