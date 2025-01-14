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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指內政部貼文醜化在野黨挨轟　廖先翔：青鳥都認證是在影射了

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部10日在臉書發文提醒民眾當心冷氣團來襲，並使用動漫《進擊的巨人》時事哏製圖，不過，國民黨立委廖先翔認為，此圖使用藍色是在醜化在野黨，提案要刪除內政部媒體宣導費。此舉，讓民進黨發言人吳崢直轟「無腦！無言！」。對此，廖先翔表示，敢作敢當，內政部別當俗辣；青鳥都認證是在影射了，內政部就別裝傻了。

廖先翔指出，在111司法節前一天內政部貼出了一張圖片，提醒大家要注意冷氣團，但用了毫無關係且涉及抄襲的「進擊的巨人」角色「奇行種巨人（在動畫中沒有思考能力整天在外面遊蕩，只會吃人跟破壞）」，並把膚色改成藍白混合的顏色，以至於青鳥看到集體高潮，文章反饋是平常文章的數十倍以上。

廖先翔說，這圖如果是民進黨側翼做的，那他也是笑笑，確實有創意，但如果是內政部做的，那完全逾越了行政中立的分際，甚至嘲笑在野黨的社會運動，面對這樣的行政部門把媒體宣傳預算用在攻擊在野黨，身為立法委員的責任就是把關，將預算全數刪除。

內政部該貼文提到，「強烈冷氣團發威，全台各地氣溫偏低。這幾天，又想起了離不開被窩的恐懼…週末起冷空氣將再度增強，請大家記得做好保暖」。而該貼文底下有網友留言，「為什麼我看得懂這個圖背後的故事」、「這藍白設計很到位」、「畫的很好，藍色奇行種」、「感覺在暗酸白藍」、「藍色奇行種橫行國會」。

▼國民黨立委廖先翔提案砍預算。（圖／翻攝吳崢臉書）

▲▼國民黨立委廖先翔提案砍預算。（圖／翻攝吳崢臉書）

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