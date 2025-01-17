大砍預算惹議！國民黨今撤案　綠委曝：接下來會反過來罵別人造謠

▲民進黨立委林俊憲指出，國民黨已撤掉上千件大砍預算的提案。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院會期將於21日落幕，預算案至今卻還未三讀，國民黨日前更接連拋出上千件大砍預算的提案，其中，還不乏直接將預算砍到剩1元，甚或全砍的提案內容，遭輿論質疑根本是報復性提案。對此，民進黨立委林俊憲今（17日）指出，國民黨稍早抵不住民怨沸騰，宣布大規模撤案，他則預言，國民黨接下來會反過來罵質疑的聲音都是造謠。

國民黨日前提案大砍公視23億全額預算、連主掌性平業務的行政院性平處預算也被砍到剩3000元，其中，還有如農業部、數發部等部會的預算，遭砍到剩1元，亦或凍結7成以上經費，必須等立法院院會表決通過後，始得動支的提案內容。

此外，部分提案的凍刪預算理由，也遭質疑不明所以，譬如，氣象局在天氣預報的梗圖中，使用藍白色，因此，認為有抹黑在野黨之意圖，所以，大砍內政部預算；認為外交部應回復與宏都拉斯邦交關係，卻不見積極作為，所以大砍上億元預算，諸如此類的總總理由，遭輿論質疑根本是報復性提案。

然而，綠委林俊憲指出，國民黨稍早提出8個委員會的撤案表，原本好幾千件的垃圾提案，幾乎全數撤案，每個委員會僅留下數十件，但他認為，已經沒用，來不及了，去跟你們的選民說。

林俊憲不解，國民黨早知如此，何必當初呢？而且也晚了，以為撤個案，燒起來的民怨就會自動消失？有這麼簡單就好。林俊憲還提醒大家，國民黨撤案後，一定會開始反過來罵「造謠」，假裝自己沒有提過那些垃圾提案，就是這麼噁心，永遠不要懷疑國民黨替罷免添柴火的決心。

▼民進黨立委林俊憲指出，國民黨已撤掉上千件大砍預算的提案。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）