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在野黨大砍預算　卓榮泰親解可怕影響：將國家置於非常危險情境

▲▼行政院「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰今率各部會首長召開「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院朝野自昨天起協商114年度總預算案，由於在野黨刪減、凍結多項預算，除刪光部會文宣費外，甚至有3個部會業務費只剩1元。為此，行政院長卓榮泰今（16日）親上火線回應，除了說明預算刪減將造成國家「五大弱化」外，也親自解析此種刪減預算的方式，對政府各部門帶來的影響。他呼籲，在野黨團請審慎使用手上的權力，理性監督、理性審查，不要情緒性報復性刪減。

第一，在野黨提出中央各機關業務費全數凍結70%，要等到執行超過30%並經過立法院會同意後才能解凍。卓榮泰說，農業部、數發部、陸委會、通傳會業務費被刪到只剩1元，要叫公務人員如何做事？所有政府部門基本事務的運作都需要業務費的支應，提案通過，將嚴重影響所有政務的正常運作，施政會走走停停，人才聘用也會發生斷層，各項政策推動會緩慢且中斷。

卓榮泰直言，業務費刪減到剩下1元，等同老農津貼發放、資安維運等等重要業務無法執行，這種把預算三七開前所未見，預算三七開政策將全面停擺。

第二，關於國內外旅運費、出國教育訓練費用等，數發部、通傳會被全數刪除。卓榮泰說，台灣在國際上地位日益重要，這是全國人民共同努力的成就，所有的國際交流如果因此中斷，甚至國內旅運費都被刪除，那所有的教育訓練機會完全沒有，弱化台灣跟國際的連結，就無法跟得上國際進步的潮流跟趨勢。

卓榮泰提到，嚴重的是，所有月數幾關將難以出國參與各項國際會議，發展出多邊的合作關係，其中，甚至中研院也受到衝擊，會阻礙國家跟教育學術研究的進展，阻斷中央與各公民團體交流的能力。

第三，所有機關水電費減列30%。卓榮泰直言，「這完全沒有任何計算的標準」，公務機關的水電費提供給所有公務人員基本合理的工作環境，其中有很多更是民眾洽公、辦理自身權利業務必須要的場域，戶政事務所、地政事務所、稅捐稽徵處等不勝枚舉，將來會面對預算不足支應水電費的窘境，受到服務的國人同胞應該受到這樣的待遇嗎？

第四，媒體及業務宣傳費減列60%，其中，數發部、通傳會、法務部更是全數被刪除。卓榮泰直指，這刪減方式不合理，也涵蓋很多報復性刪除，這將阻斷政府對民眾政策溝通的管道。民眾無法了解政策，錯假訊息會持續橫行，擴大對國家社會的危害，法務部相關的反毒、打詐、洗錢防治宣導，完全無法執行，治安的環境將嚴重惡化。這種刪除將國家置於非常危險的情境，絕非國人願意看到。

第五，通案刪除軍事裝備3％、國防設備及投資6％，將削弱國防跟一般機構的各項能力。卓榮泰說，國軍採購以及設施建設都必須長期規劃，任意刪減就直接破壞國防的佈局。面對中國不斷的軍機軍艦對台灣的騷擾，國家必須加強自我保護能力，軍事設備這樣毫無理性的被刪減，對國防產生重大威脅。

另外，在發展AI的國際趨勢方面，不容台灣放慢前進的腳步，會影響政府若干採購合約，許多AI電腦主機、2028年將國家算力提升到480 PFLOPs的目標，將顯然無法達成，這是刻意拖垮國家科技研究發展，弱化國家競爭力。

卓榮泰說，這五大預算的通刪案，綜合性影響政府施政，短期政策無法展開、也因此無法做中長期的規劃，這是政府與人民無法在這個時代，與國家一起進步的重要因素。

卓榮泰接著還舉例，行政院去年通過新世代打擊詐騙行動綱領2.0，主要執行部會有法務部、內政部、數發部、通傳會，媒宣費大多數被全數刪除，詐騙集團手法日新月異，政府卻無法透過宣導識詐、反詐、堵詐，民眾就難以建立全面的防範意識，這等同助長詐欺集團繼續擴大危害社會，也影響執法能力的查緝過程，設備費被刪減更無法提升科技偵辦犯罪事件的能力，出國旅費被刪減也影響跨境合作機制，可以說全面性打擊詐欺功能。

最後，卓榮泰再度籲請國會在野黨團，請審慎使用手上的權力，理性監督理性審查，不要為一己情緒報復性刪減，讓國家的發展停滯不前。他說，執政團隊還是願意理性的溝通，用道理來跟國會做必要的說明，也籲請國人支持政府，讓人民可以正常生活國家可以正常發展。

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