年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文　淚喊：不知該怎麼辦

▲原PO心裡感到很無助，想說是不是去加油站打工。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

中年人最害怕失業，因為通常上有老、下有小，需要負擔家庭開銷、房貸、車貸、孩子教育費等，失去穩定收入會讓家庭財務陷入困境。日前一名48歲的男子就發文分享自己的遭遇，去年12月被資遣後一直找不到工作，讓他感到很鬱悶，「心裡就是一個徬徨無助的感覺，不知道該怎麼辦」。貼文引起眾多網友熱議。

該名男子在Dcard以「48歲被資遣」為題發文，表示自己在去年12月被公司資遣，這一個多月來投遞了許多履歷，卻始終未獲得面試機會，讓他感到相當沮喪。

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原PO表示，家中有一名14歲的孩子，雖然太太仍有工作，但家中經濟狀況在少了一份薪水後變得相當吃緊。他雖然獲得30萬元的資遣費，但不想長期依賴這筆資金度日，因此正在積極尋找新的工作機會。

然而長時間求職未果讓原PO開始考慮其他選擇，「真的找不到工作的話打算先去加油站上班，下週四要去報到」。他透露，自己學生時代曾在加油站打工，因此萌生了重新回到加油站工作的念頭。不過時隔20多年再度進入這個行業，讓他感到不安，擔心無法適應現今的工作環境，「一直在調整自己心態，現在心裡就是一個徬徨無助的感覺，不知道該怎麼辦」。

貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友給予鼓勵，建議他嘗試更多不同的職業選項，甚至考慮轉職或進修技能，以提升競爭力，「先多多運動，而且你有拿到資遣費算不錯，很多公司其實都是用一些惡劣手段逼你自願離職」、「哥，現在大缺工，只要你蹲得下就一定有機會，加油，當男人不容易」、「現在很多公司對於中年人都不友善，可以先求有，再求好，服務業大缺人，至少一份收入入袋，有工作比較不會亂想，加油」、「我覺得您是一個有自我要求的人，還能有些微資金可以運用已經不錯了，有手有腳的代表都還有機會，外送的、Uber、計程車、保全等等，心態轉一下願意蹲下去願意上就已經贏很多人了」。

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