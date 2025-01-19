「5種剩菜」別用微波爐加熱！專家：營養流失「還有爆裂危險」

▲ 專家建議，有5種熟食不宜用微波爐加熱。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

隨著科技的發展，微波爐基本上已經是家家戶戶必備的電器之一，單是一個隨時隨地快速又安全的幫食物進行加熱，就是微波爐一個難以割捨的優點。但美國一位營養師與廚師則提醒，建議有5種剩菜不要用微波爐加熱，不僅營養流失，口感變差，甚至有可能因此發生危險。

根據《紐約郵報》報導指出，微波爐雖然方便，但對某些食物的加熱可能帶來不良影響，包括口感損失、營養流失，甚至安全隱患。密西根州立大學研究指出，微波爐可能導致食物加熱不均，留有「冷點」，讓細菌殘留。此外，食品專家如新澤西州營養師霍爾策（Amanda Holtzer）及喬治亞州Valor Hospitality的行政總廚紐茲（Jim Nuetzi）都提到了5種應避免以微波爐加熱的食物。

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水煮蛋：蒸氣爆裂的隱患

水煮蛋因高蛋白質含量成為受歡迎的食物，但霍爾策警告，切勿用微波爐加熱水煮蛋。霍爾策表示，微波加熱會導致蛋白內部蒸氣積聚，可能在切開、擺放或咬下時突然爆裂，對人體和設備造成危險。霍爾策建議水煮蛋就是直接冷食，避免不必要的風險。

富含維他命C的食物：營養價值損失

像青花菜、甜椒、漿果和綠葉蔬菜等富含維他命C的食物，其實非常不適合用微波爐加熱。霍爾策解釋，維他命C是水溶性且對熱極為敏感的維生素，高溫會導致其迅速降解。為了保留營養，霍爾策建議儘量生食這些食材。

雞肉：質地和味道的改變

從食品安全的角度來看，加熱雞肉是可行的，但霍爾策認為，使用微波爐加熱雞肉會損害其風味和口感。冰箱存放的雞肉可能因脂肪氧化改變化學結構，而微波加熱則會進一步蒸發水分，使其變得乾硬。霍爾策建議把用剩雞肉製作雞肉沙拉或捲餅，避免再加熱影響口感。

海鮮：乾燥與橡膠口感

海鮮類食材在微波爐中加熱容易乾燥且失去原有質感。霍爾策指出，微波高溫會迅速蒸發魚肉中的水分，導致口感變差。紐茲則進一步解釋，微波加熱海鮮幾乎不可能避免不良影響，特別是會破壞其細緻的風味和質地。

牛排：高級食材的浪費

對於從餐廳外帶回家的牛排，紐茲建議避免使用微波爐加熱，因為這樣會破壞牛排的風味與質感。即便是隔天或第三天食用，微波爐加熱後的牛排也難以還原其高級餐廳的品質。

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