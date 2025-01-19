1小袋250元！女大生年貨大街買糖果疑被坑　一看包裝驚：去年過期

▲有消費者在台中某年貨大街購買糖果時，發現價格昂貴且已過期。（圖／翻攝自中視新聞）

圖文／CTWANT

春節將至，各地年貨大街湧入大量人潮，不少民眾忙著採購年節食品，卻有消費者在台中某年貨大街購買糖果時，發現價格昂貴且已過期，讓人大呼上當。

根據《中視新聞》的報導，一名女大生投訴，她日前在該年貨大街選購糖果，由於攤商未明確標價，小小一袋秤重後，老闆娘開價230元，結帳時卻變成250元，讓她直呼離譜。然而回家準備食用時，她仔細查看包裝，竟發現保存期限標示為2024年2月，早已過期近一年，讓她氣憤不已，慶幸自己發現及時，才未誤食。

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而且該攤商依然持續營業，且販售相同價格的糖果。經實地調查，不僅有過期糖果，還發現多款即將於3日內到期的糖果，令商圈管理單位震驚。商圈主委當場要求攤商明確標示價格，並強硬要求將問題商品下架，否則若遭市府稽查，恐將面臨重罰。攤商則不斷道歉，聲稱並不知情，強調可能僅有該袋糖果出問題，但此說法並未獲得認可。

對此，台中市食安處表示，已派員前往稽查，若查證屬實，依《食品安全衛生管理法》，將處以6萬至2億元罰鍰。據了解，該名攤商為首次擺攤，卻因販售過期食品恐面臨高額罰款，實為得不償失。消費者購買年貨時，務必留意食品標示，確認保存期限，避免買到過期產品影響健康。此外，也呼籲攤商應誠實標示價格與商品資訊，維護市場公平交易，確保消費者權益。

事實上，依據食品安全衛生管理法(以下簡稱食安法)第15條規定，食品或食品添加物逾有效日期者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

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