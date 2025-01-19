　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025年僅「2生肖」有機會脫單！其他人慎防露水姻緣與第三者　

（示意圖／Pexels）

▲2025年感情運也是不少人關注的重點。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

迎接2025年新的一年，新年新氣象，不少人一定也想身邊有個新的伴侶，或是感情能邁入新的階段，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授以下就12生肖，在2025年的感情運一一解說。

▍生肖鼠：★★★★☆

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年桃花運尚佳，對於單身人士能從身旁的異性中覓得心儀對象，宜好好把握；而已婚人士則小心因犯婚外桃花而影響夫妻感情。今年農曆正月、七月及十月份期間感情進展較順利；農曆二月及四月份感情容易無風起浪，彼此間要多加包容。

▍生肖牛：★★★★☆

有戀愛對象者，不妨採取攻勢。但受【華蓋】影響，今年情緒波動甚大，時有喜怒無常，謹記勿義氣用事，否則必定感情破裂，飽嘗失戀之苦。與人交流注意口角，較難找到知心好友！防三角戀愛，女人要自保名節，男人應防家庭破碎，會被小人暗害，得不償失。

▍生肖虎：★★★★☆

今年感情狀況，陽盛陰衰，男泰女否；對男性較為有利，女性則平平；今年男性而言，未談戀愛的可多留意身旁的女性，有機會找到伴侶，正在談戀愛者，可以談婚論嫁了；至於女性，感情則屬平淡而論，宜守不宜攻。應防外桃花，盡量少接觸，有夫有妻之異性。

▍生肖兔：★★★☆☆

今年桃花運很弱，與異性難以投緣，頗多爭執。若想避免感情破裂，切勿意氣用事，否則便會讓第三者有機可乘，終究後悔莫及！今年感情最易出現問題的月份，是農曆的二月，六月及十月，必須提高警惕。

▍生肖龍：★★★★☆

今年感情上會出現一些意外的情緣，但多為霧水桃花，千萬不可陷入太深，以免誤己誤人，對於單身人士，感情上要隨緣而至，不可強求！情緒波動較大，極易因小事而爭執矛盾，情侶間要互諒互解，才能維持良好的感情關係。

▍生肖蛇：★★☆☆☆

正在戀愛的情侶，感情容易發生問題，受太歲影響，情緒波動較大，相處間要小心謹慎，千萬不可意氣用事，以免一時衝動而讓感情破裂，有問題要溝通，互相體諒遷就，人緣容易有口角，必須盡快改善人際關係。

▍生肖馬：★★★☆☆

今年桃花運較弱，即使出現桃花也多為霧水桃花，難有結果。受【寡宿】影響，感情上容易出現孤單落寞的現象，容易與戀人發生口舌矛盾，生活中彼此要互相包容，多增加溝通，才能維持原有的良好關係。今年感情易出現問題的月份，是農曆一月、五月及十一月份，遇事必須沈著冷靜處理，以免勞燕分飛。

▍生肖羊：★★★☆☆

對朋友及伴侶要求苛刻，容易引起對方不滿，若不注意及時加以改善，今年便會形影單只；此外感情思想必須看開些，得失隨緣，切勿太執著。感情容易發生矛盾的月份，是農曆一月及十二月，期間彼此要互諒互讓，以免後悔莫及。

▍生肖猴：★★★★★

今年會有不少機會接觸異性，社交活動比較頻繁。但受【寡宿】影響，多數為擦肩而過，真正能發展為知己伴侶的少之又少，一切只能隨緣，切勿強求。對於已有伴侶的人士，今年農曆一月、四月及十月份必須小心維繫，慎防感情出現危機。

▍生肖雞：★★★★★

三合為好合之象，已在熱戀中的男女，不妨考慮在今年結婚；未有對象者，可主動去爭取；但受【白虎】影響，情侶或夫妻間容易受外人挑撥離間而影響感情，遇事宜多加溝通，尋找其根源把問題解決，不至於影響雙方的感情幸福。今年農曆四月、八月及十二月份桃花運尚可，應把握良機向新一步發展。

▍生肖狗：★★★★★

今年桃花運頗旺，對單身人士而言，可在今年展開追求，極易與心上人共譜婚緣，而對於談戀愛已久的人，則適宜結婚。特別在春夏季之間，感情會多姿多彩，正是締結良緣的好時機，有望修成正果，抉擇方面切勿拖泥帶水，以免誤己誤人。

▍生肖豬：★★☆☆☆

今年情緒起伏不定，波動較大，感情上亦變幻莫測，難以捉摸。未有伴侶者，今年好於幻想，追求完美，但終歸美夢成空；已有伴侶者，則應互諒互讓，避免一時衝動而使感情破裂，小心維繫，勿對愛侶諸多挑剔，遇事多互相包容，以免追悔莫及。

延伸閱讀
曾出演《海豚灣戀人》！他殘殺國三生「逃出國」　淪為通緝犯
尋親認錯爸16年！他昔喊：以後你還是我父親　現在要假爹道歉還嗆告
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／楊千霈宣布離婚！
Sandy、吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因
張韶涵突告別！　認「已有退休計畫」
快訊／4縣市低溫特報！　急凍跌破10度
「億群人」跪著拍照！黃仁勳曝前後排差別　粉專驚：數字天團00
台中2死惡火！外婆跪地哭喊：救命　外祖孫躲陽台、廁所慘遭火噬
新北男穿越馬路被撞倒地　遭3車輾過身亡
母賣掉弟弟！高中女為她下海賣淫　法官判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

用完暖暖包要丟哪？　環境部給答案

很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋金　只到1月底

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

文化預算遭刪6億　李遠：金曲金鐘都會受影響

快訊／10:28花蓮萬榮規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

「我不需要公視！」陳沂逆風問：大家有在看？拿那麼多錢幹嘛？

奪《夜市王》總冠軍　東大門夜市主委哽咽：花蓮，我們做到了！

「億群人」跪著拍照！黃仁勳曝前後排差別　粉專驚：數字天團0050

2025年僅「2生肖」有機會脫單！其他人慎防露水姻緣與第三者　

金門馬拉松第2天！7千選手寒風中角逐144萬獎金　「蛙人操」吸睛

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

陸商場聖誕樹遭洗劫　民眾「爬樹」瘋搶空禮物盒

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

用完暖暖包要丟哪？　環境部給答案

很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋金　只到1月底

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

文化預算遭刪6億　李遠：金曲金鐘都會受影響

快訊／10:28花蓮萬榮規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

「我不需要公視！」陳沂逆風問：大家有在看？拿那麼多錢幹嘛？

奪《夜市王》總冠軍　東大門夜市主委哽咽：花蓮，我們做到了！

「億群人」跪著拍照！黃仁勳曝前後排差別　粉專驚：數字天團0050

2025年僅「2生肖」有機會脫單！其他人慎防露水姻緣與第三者　

金門馬拉松第2天！7千選手寒風中角逐144萬獎金　「蛙人操」吸睛

川普回鍋北京嚴陣以待　中國只能加強改革穩經濟

用完暖暖包要丟哪？　環境部給答案

台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯　台灣尚勇喜迎新春

理查茲太陽首秀破紀錄！　杜蘭特、布克合飆71分宰活塞

2法鬥寄宿犬舍死亡！業者將屍體丟水溝免賠　多做一件事代價6萬

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　9年前交往19天就閃婚

雙北6間超人氣甜點伴手禮　草莓大福、鳳凰酥自用送禮都很讚

很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋金　只到1月底

轟發票獎金遭刪是假消息　王鴻薇舉法規斥財政部淪「小編治國」

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

生活熱門新聞

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

北市網紅咖啡廳出包！她抬頭見電風扇炸毛噁翻

黃仁勳現身通化夜市！找水果攤老闆娘

過年恐寒流！　全台急凍3天

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

快訊／合歡山全白了！　下雪美景曝

「僅給1資料」帳戶錢被扣光！過程不到5分鐘

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

更多熱門

相關新聞

美國媽媽愛自拍　一合照救兒子逃99年冤獄

美國媽媽愛自拍　一合照救兒子逃99年冤獄

2017年，美國德州青年普雷科皮亞遭人誣告，在他工作的木材廠被警方上門逮捕，並因被指控犯下一級入屋盜竊重罪與其他嚴重罪名，要面對最高刑期99年牢獄生涯。幸運的是，普雷科皮亞有一位熱衷於臉書社交的母親，而且她還非常喜歡走到哪都與深愛的家人來一張自拍。正是靠著這位母親拉著兒子一同在酒吧參加活動所留下的合照，成為了普雷科皮亞不在場的鐵證，最終成功洗刷了他的冤屈。

高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

趙露思休息沒滿月爆復出！陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境

趙露思休息沒滿月爆復出！陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境

若家人被殺　廢死盟執行長：我真的不知道

若家人被殺　廢死盟執行長：我真的不知道

2025年翻身第一名星座出爐！

2025年翻身第一名星座出爐！

關鍵字：

楊登嵙12生肖感情周刊王

讀者迴響

熱門新聞

上海驚傳一家三口墜樓死亡

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

最新詐騙！　一票喊「有收到」

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！

北市知名百貨墜樓　男子重傷死亡

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

工程師3餐吃1款便當　慘罹大腸癌3期

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊：爸爸玩笑開太大了

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

更多

最夯影音

更多

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面