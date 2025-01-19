禁令在即！TikTok通知美國服務將暫停　傳Perplexity AI提議合併





▲字節跳動表明不會出售TikTok美國業務，因此Perplexity AI認為提議可行，因為這是合併並非出售。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球熱門短影音平台TikTok已於18日晚間向美國用戶發布暫停服務通知。在此之際，美國搜尋引擎新創公司Perplexity AI外傳已於18日正式向短影音平台TikTok母公司字節跳動（ByteDance）提交競標書，計畫與TikTok美國業務合併。

CNBC、路透等報導，Perplexity AI有意以合併創建新實體的方式來進行這項提議，整合Perplexity、TikTok美國業務以及其他新資本合作夥伴。知情人士透露，這將允許字節跳動的大多數現有投資者保留其股權，也為Perplexity帶來更多影片。

字節跳動已表明不會出售TikTok美國業務，因此Perplexity AI認為這項提議可能會成功，因為這是合併並非出售。Perplexity AI是一間與OpenAI、Google競爭的AI搜尋引擎新創公司，2024年初估值約5億美元，因受惠於生成式AI蓬勃發展，同年底估值增至約90億美元。

任何潛在交易可能需要數月時間才能夠完成。美國總統當選人川普已表示可能會在就職當天簽署行政命令，讓TikTok「不賣就禁」法律暫緩90天執行，給予TikTok 90天的時間處理應對。

不過在此之際，TikTok已在18日晚間向美國用戶發出通知，美國禁令將會在19日生效，應用程式將會暫時無法使用，「（禁令）迫使我們暫時停止提供服務，正盡快恢復我們在美國的服務」。截至18日，美國用戶還可使用TikTok應用程式。

去年，美國國會通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱「不賣就禁」），要求字節跳動在2025年1月19日之前脫手TikTok，否則將面臨在美國被禁的狀況。