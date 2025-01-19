川普計畫快閃會見納坦雅胡：我告訴他繼續做該做的事

▲川普與納坦雅胡2019年3月在白宮會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）表示，他已告訴以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）要「繼續完成該做的事」，但同時強調希望以哈戰爭能夠結束，而且他再次警告，若雙方不履行停火與人質交換協議，「將引爆全面危機」。

川普於18日接受美國全國廣播公司（NBC News）電話採訪時透露，他計畫「很快」與納坦雅胡會面，但未透露具體細節。他提到已告訴納坦雅胡，「這場衝突必須結束」，但也強調納坦雅胡應該「繼續完成你必須做的事情」。

當被問及是否有信心哈瑪斯（Hamas）仍在加薩持有的人質能依協議獲釋時，川普回應，「我們很快就會知道結果，而且這協議最好能夠履行。」他補充，美國將要求「尊重」，以確保協議得以遵守，並警告若協議無法維持，將面臨後果。

「美國必須重新獲得尊重，並且要快速實現這一點。」川普說，「如果他們尊重我們，協議就會履行。如果不尊重我們，全面危機將爆發。」

據悉，川普的國家安全顧問當選人瓦爾茲（Mike Waltz）及中東特使當選人魏科夫（Steve Witkoff）曾與拜登政府合作，協助促成這項預計於明日生效的停火協議。