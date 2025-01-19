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美國媽媽「熱愛自拍」發臉書　一張合照意外救兒子逃過99年冤獄

2017年，美國德州青年克里斯多福‧普雷科皮亞（Christopher Precopia）遭人誣告，即將面對最高刑期99年牢獄生涯。（圖／翻攝FB／Erin Precopia）

▲普雷科皮亞在2017年遭人誣告，即將面對最高刑期99年牢獄生涯。（圖／翻攝FB／Erin Precopia）

圖文／CTWANT

2017年，美國德州青年克里斯多福‧普雷科皮亞（Christopher Precopia）遭人誣告，在他工作的木材廠被警方上門逮捕，並因被指控犯下一級入屋盜竊重罪與其他嚴重罪名，要面對最高刑期99年牢獄生涯。幸運的是，普雷科皮亞有一位熱衷於臉書社交的母親，而且她還非常喜歡走到哪都與深愛的家人來一張自拍。正是靠著這位母親拉著兒子一同在酒吧參加活動所留下的合照，成為了普雷科皮亞不在場的鐵證，最終成功洗刷了他的冤屈。

2017年9月22日，在喬治城（Georgetown）一處木材廠工作的普雷科皮亞，忽然被上門的警方逮捕。最不可思議的是，他對於自己為何被捕完全一頭霧水。

後來普雷科皮亞才得知，他被高中時曾經短暫交往的前女友指控，他在同年9月20日晚間，闖入她位於坦普爾市（Temple）的一處民宅意圖行竊，被她發現後還拿美工刀兇殘的在她胸口切開一道「Ｘ」的猙獰刀痕。警方正是憑藉這位前女友的證實，認定普雷科皮亞具有重嫌，將他控以一級入屋盜竊罪與數項其他嚴重罪名，合併最高刑期99年。

普雷科皮亞入獄後，被家人以15萬美元（約新台幣494萬元）保釋。為了洗清他的冤屈，家人們還在網路上發起聲援活動，並且尋求當晚的監視器畫面，要替兒子討回公道。

幸運的是，普雷科皮亞的家人後來發現，在案發那天他其實和家人一同在德州首府奧斯汀（Austin）的萬麗飯店度假。而在其前女友宣稱被攻擊的時間，他正與母親艾琳（Erin Precopia）一起在飯店內的酒吧參加活動，而熱愛在臉書上發布生活動態的艾琳，還當場拉著兒子一起留下自拍。由於酒店與普雷科皮亞前女友的住家兩地相差65英里（約105公里），這當照片便成了他案發時不在現場的鐵證。

正是這張母子合照，成為普雷科皮亞脫罪的鐵證。（圖／翻攝FB／Erin Precopia）

▲正是這張母子合照，成為普雷科皮亞脫罪的鐵證。（圖／翻攝FB／Erin Precopia）

雖然掌握了這項證據，但是德州警方並未因此撤銷對普雷科皮亞的一級重罪指控，雙方又開始了漫長的法律周旋，直到9個月後才終於撤銷控罪。而普雷科皮亞的前女友也向警方坦承，自己是因為5年前與對方分手鬧得很不愉快，因此才會想要誣陷對方。

事後，這名前女友的行為雖然構成誣告，但由於沒有被起訴，所以警方沒有對外公開她的身分。而艾琳則心有餘悸地告訴媒體：「感謝上帝，這件事剛好發生在我可以100%說出他在哪裡的那天！」

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