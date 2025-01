川普抵達華盛頓最新身影曝光　梅蘭妮亞、兒子拜倫同行

▲川普與妻子梅蘭妮亞、兒子拜倫18日抵達維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國候任總統川普將於當地20日中午宣誓就職,已於18日搭機抵達華盛頓,妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)、兒子拜倫(Barron)同行。

JUST IN: Donald Trump lands at Dulles Airport with Melania and Barron Trump as the president-elect makes his return to Washington D.C.



Exciting times ahead. pic.twitter.com/JW3fdJFMrk