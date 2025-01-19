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川普抵達華盛頓最新身影曝光　梅蘭妮亞、兒子拜倫同行

▲▼ 川普與妻子梅蘭妮亞、兒子拜倫18日抵達維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles Airport）。（圖／路透）

▲川普與妻子梅蘭妮亞、兒子拜倫18日抵達維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國候任總統川普將於當地20日中午宣誓就職，已於18日搭機抵達華盛頓，妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）、兒子拜倫（Barron）同行。

美聯社等報導，棕櫚灘國際機場18日有飛機在停機坪等待接送川普一家人前往華盛頓，78歲的川普、梅蘭妮亞、拜倫同行搭乘美國軍用C-32飛機，在進入飛機之前，川普向支持者揮手致意。

▲▼川普與妻子梅蘭妮亞、兒子拜倫18日在佛州搭機準備前往華府。（圖／路透）

▲出發之前，川普揮手致意。（圖／路透）

這趟來接川普的飛行任務被稱為「第47號特別空中任務」（Special Air Mission 47），標誌著川普將於20日就任美國第47屆總統。這也是即將離任的政府在給予即將上任政府的傳統禮遇，不過在拜登2021年上任那時，川普並沒有為拜登提供政府專機，而是讓拜登自行搭乘私人包機。

據信川普已於當日晚間7時過後抵達杜勒斯機場（Dulles Airport）。川普次子艾瑞克（Eric）與妻子賴拉（Lara）則是搭乘川普私人飛機，川普女兒伊凡卡（Ivanka）與丈夫庫許納（Jared Kushner）同日也被目擊搭機，準備前往華盛頓。

▲▼ 川普女兒伊凡卡（Ivanka）一家。（圖／路透）

▲▼ 川普女兒伊凡卡一家（上）與川普次子艾瑞克等人也搭機。（圖／路透）

▲▼ 川普次子艾瑞克（Eric）也準備搭機。（圖／路透）

當地18日晚間，維吉尼亞州高爾夫俱樂部舉行招待慶祝活動，大約500名賓客出席酒會，欣賞煙火秀和音樂表演，當川普車隊抵達現場時，支持者在路邊迎接，並高喊「川普」、「美國，美國！」（USA, USA!）等口號。

川普預計19日前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）參加獻花圈儀式，接著到華府第一資本體育館（Capital One Arena）出席集會，並舉行私人晚宴。

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