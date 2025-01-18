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台南新化年貨大街開幕　南消四大蛇年造型防火宣導吸睛

▲台南市新化年貨大街活動18日在新化老街熱鬧登場，民眾把握春節連假前的假日，在充滿巴洛克建築風情的特色老街上採買需要的年貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新化年貨大街活動18日在新化老街熱鬧登場，民眾把握春節連假前的假日，在充滿巴洛克建築風情的特色老街上採買需要的年貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著年節腳步逼近，一年一度的新化年貨大街活動18日在新化老街熱鬧登場，民眾把握春節連假前的假日，在充滿巴洛克建築風情的特色老街上採買需要的年貨。

台南市消防局第四大隊也不缺席此次盛會，出動新化警、義消、婦宣人員在會場擺設攤位及踩街宣導消防安全，更特別限量製作蛇年造型氣球，吸引現場大小朋友目光。

▲台南市新化年貨大街活動18日在新化老街熱鬧登場，民眾把握春節連假前的假日，在充滿巴洛克建築風情的特色老街上採買需要的年貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化消防分隊上街宣導消防安全，活動中新化義消、婦宣頭戴金蛇造型氣球發送紅包袋及防災宣導小物，利用採買年貨時機，向遊客、攤商、店家宣導家庭防火防災安全觀念，希望透過人潮將消防知識宣導到每個社會角落，家家戶戶平安過新年。

▲台南市新化年貨大街活動18日在新化老街熱鬧登場，民眾把握春節連假前的假日，在充滿巴洛克建築風情的特色老街上採買需要的年貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，歲末年終，民眾用火、用電的機會增加，呼籲民眾應加強防範一氧化碳中毒，包括：選用具有檢驗合格標識燃氣熱水器、正確安裝燃氣熱水器、使用時保持瓦斯使用環境通風。家中如有使用電暖器需獨立插座並遠離可燃物品，降低火災發生機率。另外也建議設置住宅用火災警報器，於發生火災時，能迅速偵測並發出警報，以降低災害及人員傷亡風險，迎接平安金蛇年。

▲台南市新化年貨大街活動18日在新化老街熱鬧登場，民眾把握春節連假前的假日，在充滿巴洛克建築風情的特色老街上採買需要的年貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，火災案件發生難以預測，人人具有正確的防災觀念，就能大幅減少災害的發生，期盼藉由各式活動宣導提升民眾防災意識，多一分防災準備，少一分財產損失。也祝福市民朋友新的一年「巳」事如意，平安順心。

▲台南市新化年貨大街活動18日在新化老街熱鬧登場，民眾把握春節連假前的假日，在充滿巴洛克建築風情的特色老街上採買需要的年貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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