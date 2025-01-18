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從早到晚玩翻天！　台南南瀛天文館常設展升級再開幕

▲台南南瀛天文館的天文展示館常設展於18日隆重開幕，台南市副市長葉澤山、立委郭國文、台南市教育局楊智雄副局長，邀請眾多來賓共同體驗全新常設展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南南瀛天文館的天文展示館常設展於18日隆重開幕，台南市副市長葉澤山、立委郭國文、台南市教育局楊智雄副局長，邀請眾多來賓共同體驗全新常設展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南南瀛天文館的天文展示館常設展於18日隆重開幕，首先由全國常勝軍紅瓦厝國小帶來精彩的啦啦隊表演揭開序幕，隨後由台南市副市長葉澤山、立委郭國文、台南市教育局楊智雄副局長，邀請眾多來賓共同體驗全新常設展，最後由成功大學陳炳志教授的團隊施放探空氣球為開幕儀式畫下完美句點！

▲台南南瀛天文館的天文展示館常設展於18日隆重開幕，台南市副市長葉澤山、立委郭國文、台南市教育局楊智雄副局長，邀請眾多來賓共同體驗全新常設展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉澤山副市長表示，台南是文化底蘊深厚的城市，也是最支持教育發展的城市，在各縣市近年開始注意到觀星產業鏈發展潛力時，南瀛天文館早在10多年前就極力推廣天文科普教育，長年辦理特殊天象觀測活動，並前進校園及社區，讓天文更貼近你我的生活！本次展示館得以全面更新，要感謝郭國文委員的鼎力相助，透過文化部補助款3000萬元與市府配合款1285萬元，總計補助4285萬元。未來南瀛天文館將持續肩負天文教育的使命，成為全國科學教育的重鎮。

▲台南南瀛天文館的天文展示館常設展於18日隆重開幕，台南市副市長葉澤山、立委郭國文、台南市教育局楊智雄副局長，邀請眾多來賓共同體驗全新常設展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長指出，南瀛天文館深耕南台灣天文科學教育10餘年，已經成為重要的天文教育基地，這次常設展更新運用多項展示技術如ＡＩ、沉浸式體驗及互動裝置等，常設展更新的完成，除了天文館的團隊外，更要感謝郭國文委員關注教育平權的重要性，為南台灣爭取天文教育的資源，不僅是台南的朋友們，也希望全國對天文有興趣的朋友們都能來體驗截然不同的天文體驗。

▲台南南瀛天文館的天文展示館常設展於18日隆重開幕，台南市副市長葉澤山、立委郭國文、台南市教育局楊智雄副局長，邀請眾多來賓共同體驗全新常設展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南瀛天文館何秋蓮館長表示，南瀛天文館在地深耕、造福無數南台灣的學子與一般大眾都能享有天文的受教權，感謝文化部與市府重視台南天文教育的發展與支持發揮博物館教育量能，使天文不再是課本中的知識、讓更多人了解源自於你我生活中的智慧，希望透過「從仰望星空開始」這個主題，鼓勵全市及全國民眾都能一同來探索天文奧秘！

▲台南南瀛天文館的天文展示館常設展於18日隆重開幕，台南市副市長葉澤山、立委郭國文、台南市教育局楊智雄副局長，邀請眾多來賓共同體驗全新常設展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南瀛天文館補充，天文展示館常設展18日起至2月16日（日）進行「拍出你的天文奇遇」短影音徵集活動，歡迎全國朋友發揮無限創意拍下精彩紀錄，獲選的５件作品即贈3000元禮券！此外還有「探星打卡」拍照上傳換好禮等，南瀛天文館週二至週日09～17時開館，週一休館（如遇連假或國定假日正常開館），觀測館週六加開夜間星空導覽解說與望遠鏡觀測至21時。詳細參觀資訊歡迎至南瀛天文館網站查詢　（https://taea.tn.edu.tw/），洽詢電話06-5761076。

▲台南南瀛天文館的天文展示館常設展於18日隆重開幕，台南市副市長葉澤山、立委郭國文、台南市教育局楊智雄副局長，邀請眾多來賓共同體驗全新常設展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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