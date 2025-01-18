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台中驚傳80貓狗遭違法繁殖　動保處出手：絕育後公告民眾認養

▲大量純種狗遭違法繁殖，動保處出手救援：絕育後公告民眾認養。（圖／台中市動保處提供）

▲為保障動物安全，台中市動保處當場扣留80隻犬貓帶回安置。（圖／台中市動保處提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市北區社區頂樓及地下室飼養大量純種犬隻、且有不當飼養一案，台中市動保處今(18)日接獲通報後旋即派員到場，經查黃姓飼主飼養犬74隻、貓6隻，且有3隻幼犬，涉非法繁殖，現場有飲水不潔、籠內糞便堆積等情形，為保障動物安全，已當場扣留全數犬貓帶回安置，至於犬貓後續何去何從？動保處表示，將依法絕育後，公告民眾認養。

有民眾向民代檢舉，位在太原路一處社區大樓頂樓以及地下室遭違法繁殖犬貓，飼主是社區前黃姓主委，他將大批貓狗被關在社區頂樓狹小籠子以及陰暗地下室，長期貓狗便溺，臭氣沖天，且吠聲不斷，讓在地居民崩潰不已。今天市議員江和樹以及動保處前往現場勘查，確認共有80隻貓狗，當中不乏品種狗，包括黃金獵犬、法鬥、柴犬、巴哥犬等，今天全數救援出，暫時安置在南屯動物之家。

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▲大量純種狗遭違法繁殖，動保處出手救援：絕育後公告民眾認養。（圖／台中市動保處提供）

▲黃姓飼主涉嫌繁殖品種狗，恐面臨法律責任。（圖／台中市動保處提供）

動保處表示，因飼主已辦理不擬續養手續放棄全數犬貓，後續將依台中市動物收容處理流程於絕育後公告民眾認養，並將該飼主列為禁止飼養黑名單。

動保處說明，後續將釐清動物來源及是否有受傷情形，若查有故意致動物重傷或死亡情形，將函送地檢署。

另外依據動物保護法規定，未經直轄市或縣（市）主管機關許可，擅自經營特定寵物的繁殖場、買賣或寄養業者，處新台幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並令其停止營業；若故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動物保護法可另處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

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