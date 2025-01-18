冷氣團來襲！彰化竹塘蛋雞場爆發H5N1禽流感　撲殺4萬1842隻

記者唐詠絮／彰化報導

天氣冷颼颼！家禽也頂不住了，竹塘鄉1處蛋雞場雞隻近日有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，15日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今(18日)完成清場及消毒工作，撲殺4萬1842隻蛋雞。

▲竹塘某蛋雞場爆發禽流感撲殺41,842隻蛋雞。（圖／彰化動防所提供）

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彰化縣繼芳苑鄉一家蛋雞場去年12月28日感染禽流感病毒，撲殺1萬3645隻蛋雞，今日竹塘鄉某蛋雞場4萬1842隻蛋雞再感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，全數撲殺，讓業者損失慘重，動防所初步研判，不排除與近日因受大陸冷氣團影響，各地區天氣偏冷，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低有關，請養禽場應加強日常管理。

▲竹塘某蛋雞場爆發禽流感撲殺41,842隻蛋雞。（圖／彰化動防所提供）

動防所籲請養禽場，家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

▲竹塘某蛋雞場爆發禽流感，動防所前往消毒撲殺蛋雞。（圖／彰化動防所提供）