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對撞機車！救護車卡橋墩爆炸起火　機車撞成碎片28歲騎士不治

▲彰化員林市救護車與機車碰撞起火燃燒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市救護車與機車碰撞卡入橋墩爆炸起火燃燒。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女騎士今(18日)下午在台76線下方平面道路、萬年路口與一輛民間救護車發生對撞，救護車車頭插入橋墩起火燃燒，一度發出恐怖爆炸聲響，而女騎士噴飛到對向車道，機車解體、被救起時已無生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治，至於救護車駕駛及副駕駛則自行脫困，其中副駕駛疑似受有胸椎骨折等傷害，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲▼彰化機車與救護車發生碰撞，消防人員趕抵時爆炸起火畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起驚悚車禍，發生於今日下午13時32分許，彰化縣消防局據報午在台76線下方平面道路、萬年路口，現場為一輛未載病患的民間救護車與機車發生車禍事故，28歲張姓機車女騎士倒臥路邊，救護車起火燃燒、救護車駕駛與副駕駛自行脫困，車上載有氧氣鋼瓶，無人員受困車內。

▲彰化員林市救護車與機車碰撞起火燃燒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市救護車與機車碰撞起火燃燒。（圖／記者唐詠絮攝）

撞擊現場一片狼藉，救護車卡進橋墩、擋風玻璃碎裂，輪胎也爆胎，車上零件燃燒成灰燼，車體焦黑；而機車則倒在對向橋面上，整輛機車解體，車上的物品連同坐墊全散落在地面，女騎士穿的小白鞋也掉在橋面上。

▲▼彰化機車與救護車發生碰撞，消防人員趕抵時爆炸起火畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據現場目擊者表示，女騎士倒地後全身是血，人噴飛落地，救護車上人員自行脫困時，身上也有血跡，畫面相當驚悚，女騎士與副駕駛經轉送到員基醫院，女騎士搶救後仍因傷重不治、副駕駛則受有胸椎骨折等傷害，目前正急救中。

據悉該輛救護車正要前往載患者途中與機車發生擦撞，至於詳細事故原因警方正調查釐清中。

▲▼彰化救護車與機車發生碰撞，女騎士當場噴飛倒地 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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