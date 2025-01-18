「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

▲黃國昌出席民眾黨北市議會黨團市政展。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨代理主席黃國昌今（18日）出席由4位民眾黨北市議員舉辦的市政成果展，是本周第二次與北市議員同框。他在致詞時提到，下次選舉黨團不可以只有4個人，「4最少要加2，讓台北市議會黨團陣容越來越壯大」；至於過去柯文哲曾拋出的「議員N+1」規劃，黃說，只是暫時的討論，從來就不是黨的決策。

黃國昌今再度來到台北市議會，出席由4位民眾黨議員舉辦的市政成果展。他致詞時說到，活動開始前看了一下成果展，相信民眾可以非常驕傲，當初投給民眾黨的這一票CP值非常高。他也說，下次選舉黨團不可以只有4個人，「4最少要加2，讓台北市議會黨團陣容越來越完整、越來越壯大，幫台北市民做越來越多事情」。

秘書長周榆修致詞時也說，下一次選舉的低標是4，還要再加上發言人吳怡萱；立委黃珊珊也說，吳怡萱上次參選中正萬華區是最高票落選，下次一定要讓她回來。

針對過去柯文哲曾拋出的「議員N+1」，黃國昌表示，修哥（黨秘書長周榆修）應該知道，之前的N+1只是暫時的討論，從來就不是黨的決策。他說，2026年的地方選舉，民眾黨會用最負責任的態度推出最優秀的人才，不僅僅是在台北市，新北、桃園、台中、台南、高雄、新竹乃至其他縣市，通通都一樣。

「我們希望，民眾黨所推動的新政治，能栽培越來越多像台北市4位議員，這麼多年輕人踏入公共事務。」黃國昌說，這是我們共同的使命也是共同的任務，這件事不容易，需要大家通力合作。

至於一周內兩度來到北市議會與議員同台，黃國昌表示，民眾黨除了立法院每天因為政治事務的運作，會得到比較多媒體的關注，但是在各個縣市的議員其實都是兢兢業業、戮力從公，台北市議會民眾黨團這4位優秀的議員，「我相信他們的表現是有目共睹，身為民眾黨的一員，我們大家都與有榮焉」。

黃國昌坦言，過去這段時間真的比較多時間都放在立法院的事務上，立法院應該21日以後休會，等到休會後，全國各地方有民眾黨議員的，他都會利用休假時間，一一去關心他們、跟他們請益，了解地方議會的需求，對我們8位委員在立法院裡面的問政，能中央跟地方通力合作，相信這才是支持者期待看到的。