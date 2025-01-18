警辦案調監視器撞見「車手面交現場」　埋伏逮人保婦130萬

記者邱中岳／台北報導

北市警局信義分局吳興街派出所警員，在日前因偵辦案件前往捷運信義安和站調閱監視器時，發現1名年輕男子正把證件、收據交給1名婦人，警員立刻在旁邊暗中觀察，並且通知線上警力支援，直到女子將證件等拍照完畢後，將一個紙袋交給年輕男子，警員立刻上前表明身分，確認竟是詐騙面交車手，將他們逮捕偵訊。

警方調查，75歲的林姓婦人，退休後住在北市信義區，因誤信網路交友軟體認識網友，且又應邀約投資股票，網友還對林姓婦人聲稱「保證獲利」，於是婦人不疑有他，8次總計付出370萬元，但是網友仍食髓知味，不斷要求林姓婦人加碼，林也到銀行取款130萬，準備與19歲的夏姓車手面交。

▲警員調監視器撞見「車手面交」，當場保住婦人的130萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當天吳興街派出所的呂姓警員，因偵辦其他刑事案件前往捷運信義安和站調閱監視器，正巧撞見夏姓車手提供識別證及收據放在花圃磁磚上給林姓婦人看，並且由林拍照保存，警方當下驚覺有異，所以立刻在旁邊盯著2人行為，並且通知線上警力在附近埋伏。

呂姓警員見到林姓婦人拍完照後，又將一個紙袋交給夏姓車手，呂立刻上前表明身分，並且確認紙袋裡面為130萬元現金，所以當場將夏姓車手逮捕，訊後則依照詐欺罪嫌送辦，並勸告林姓婦人這是詐騙車手，並非正常投資管道，才讓婦人恍然大悟。

▲警員偵辦刑案撞見詐騙集團面交，尾隨當場逮現行車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

信義分局呼籲：詐騙集團冒名刊登詐騙訊息或創立社群團體，以話術讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，請大家勿輕信獲利顯不合理的投資管道，或是標榜加入投資老師LINE群組可獲得飆股資訊等廣告，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。