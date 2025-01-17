東森購物網新春「蛇麼攏賀」搶紅包、刮刮樂100%中獎　滿額抽LABUBU公仔

▲新春佳節即將到來，東森購物網即日起至2月13日推出農曆春節「蛇麼攏賀」促銷活動，有最火紅的公仔LABUBU滿額抽、還有全站紅包大放送，讓人期待。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

新春佳節即將到來，東森購物網再度以滿滿的好康回饋陪伴消費者迎接蛇年的喜氣！即日起至2月13日推出農曆春節促銷活動「蛇麼攏賀」，重頭戲莫過於春節暖身期間「滿額抽LABUBU公仔」活動，讓粉絲大呼過癮，還不用排隊搶。從27日小年夜當天開始到2月2日祭出「紅包加碼」，最高搶6666枚樂透金，讓新年的好運與驚喜滿滿爆發！



LABUBU作為當前最火熱的收藏IP，搪膠毛絨公仔與周邊商品一上架便成搶手貨。這次東森購物網推出的滿額抽活動，消費滿12,000元即可參加抽獎贏取「LABUBU春天野在家搪膠毛絨公仔」，滿5,000元也能抽中LABUBU Time to chill搪膠公仔或THE MONSTERS慵懶瑜珈系列盲盒。只要輕鬆消費，收藏夢立馬實現，這樣的機會怎能錯過？活動僅限至1月24日，千萬別錯過這波限時熱潮！

▼▲東森購物網推出的滿額抽活動，消費滿12,000元即可參加抽獎贏取「LABUBU春天野在家搪膠毛絨公仔」。

除了滿額抽公仔，東森購物網還準備「新春搶紅包」活動，讓你的新年紅運滿滿！首先1月27、28日推出每日兩個時段撒出紅包，中午12:00與晚上20:00撒出紅包，最高可搶66枚樂透金，搶到就能即刻折抵，帶來年節購物的實在優惠！29日大年初一到31日大年初三，紅包場次全面加碼，每日增加到三個時段：10:00、16:00、21:00，每次最高可搶666枚E幣，為你的新春增添更多喜氣與驚喜。而在1月29日大年初一，紅包活動更全面加碼，推出6666枚樂透金的超級大紅包，搶中最高紅包，讓你紅運一路旺到蛇年！

▲東森購物網1月20日到2月2日推出新春刮刮樂，只需花888元購買刮刮樂，就能享受100%中獎的超高機率。

另外新春過年東森邀請大家來試試手氣，首先25日起到31日推出新春大樂透，每30枚東森幣即可投注一次，玩法及開獎號碼比照台彩大樂透，最高可獲得10萬樂透金。從1月20日到2月2日還有新春刮刮樂，這是每年最受期待的活動之一。只需花888元購買刮刮樂，就能享受100%中獎的超高機率！今年獎項陣容豪華無比，包括SYM三陽蜂鳥Keyless 125機車、SONY 55型OLED Google TV電視、幸運星金條等多項超值好禮。如果對中獎的獎品不滿意，還可選擇退回888樂透金，這麼靈活又貼心的玩法，只有東森購物網才能做到！

此外從1月29日至2月2日，全站消費再加碼回饋，累積消費滿6,666元即可享有6%E幣回饋，讓你的購物更超值！無論是買年貨、送禮物，還是犒賞自己，都能享受滿滿的回饋。東森購物網表示，今年的「蛇麼攏賀」活動集合了最熱門的商品、最有趣的玩法以及最實在的回饋，為消費者帶來全方位的購物樂趣。不論是超夯的LABUBU收藏公仔、刺激的搶紅包，還是驚喜不斷的刮刮樂，每一個環節都讓消費者能以最開心的方式迎接新的一年。